Оккупанты под Авдеевкой нашли "вундер-ракету" и насмешили военных экспертов (видео)

Российские захватчики осмотрели боеприпас, не смогли прочитать надписи на русском, поэтому приписали его к бракованному "натовскому".

В районе Авдеевки, где сейчас идут ожесточенные бои, оккупантов напугал неизвестный боеприпас, на который они неожиданно наткнулись. Захватчики провели тщательный эксперт-анализ найденного и сделали выводы, что "натовское" оружие промахнулось. Об этом случае рассказал военный обозреватель, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Два тела РОВ (российских оккупационных войск — ред.) в районе Авдеевки нашли в поле какую-то неразорвавшуюся ракету и со знанием дела заявили, что это какая-то западная "вундервафля". Ну, поскольку они увидели на ее корпусе английские надписи. Не знаю где эти "знатоки" увидели на корпусе английские буквы, при этом не увидев маркировки кириллицей "КБ" и "3Д", но их вундер-ракетой оказался реактивный снаряд МО .1.01.04М для ТОС-1А "Сонлцепек", — пояснил Александр Коваленко.

На кадрах два оккупанта рассматривают снаряд и соображают, что это такое может быть, кто производитель и высчитывают в шагах его длину.

"Идем себе никого не трогаем, а тут вот такая лежит "блямба", которая не разорвалась. Три с чем-то метра. У нее не раскрылись пластины. Что-то здесь написано — "по-англицки" — язык рабов", — размышляет оккупант.

Между тем внимание военного эксперта в этой истории привлек другой факт — это первый снятый на видео МО.1.01.04М, который не сработал.

"Второй момент это то, что этот снаряд 2023 года выпуска, то есть для "Солнцепеков" гонят снаряды буквально с конвейера. Ну и третий — это падение снаряда фактически на головы самих оккупантов, что обусловлено крайне ограниченной дальностью полета МО.1.01.04М и предельной близостью позиций сторон", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, что российские оккупанты начали уже третью волну наступления на город Авдеевка в Донецкой области. Они штурмуют непрерывно со многих направлений.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении за последние сутки Силы обороны уничтожали ЗРК "Бук" и почти 700 россиян.