Никаких выборов в Украине в 2024 году не состоится, — Арахамия (видео)

По утверждению главы фракции "Слуга народа" в парламенте, на Западе никто не принуждает Украину к избирательной гонке.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подчеркнул, что никакие выборы в следующем году в Украине не состоятся. Об этом он заявил в интервью телепрограммы "Мосийчук+" на канале "1+1".

Арахамия подчеркнул, что это касается и президентских, и парламентских, и любых местных выборов.

При этом он отметил, что на Западе никто не принуждает Украину к избирательному процессу.

"Были единичные политики, которые говорили, что, возможно, вам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами или даже в более широком кругу, чтобы к вам не возникли вопросы относительно условной легитимности", — пояснил политик.

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Однако когда дело доходит до конкретики: как будут голосовать или баллотироваться военные, каким образом отдадут свои голоса 6 миллионов украинцев за рубежом, придут ли на избирательные участки люди, если будет объявлена воздушная тревога и взлетит МИГ, на самом деле, по словам председателя фракции, никто не знает ответа.

По мнению Арахамии, теоретически можно рассуждать, доказывать, а вот уравнение решить не каждый способен.

Напомним, что, по мнению доктора политических наук Галины Зеленько, легитимность определяется не только законностью, но и уровнем доверия граждан к институтам президента и парламента.

Фокус писал, что 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил: сейчас выборы не актуальны. По его словам, в Украине должны прекратиться "волны" с любыми вещами, которые раскалывают политически.

Ранее, 11 октября, Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после завершения войны, но во время боевых действий готов баллотироваться.