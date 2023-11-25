"Зерновой коридор" будут охранять военные корабли, - Зеленский (видео)

Страны-партнеры также предоставят Украине дополнительные гарантии безопасности в виде новых систем ПВО, которые будут работать на усиление охраны одесских портов.

Украина получит военные корабли, чтобы конвоировать "зерновой коридор". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции Grain from Ukraine в субботу, 25 ноября.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос близкого будущего", — заявил Зеленский.

Он рассказал, что Украина считает создание "зернового коридора" без РФ одним из самых больших достижений за год и работает над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, идущих по этому коридору.

Также президент отметил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО.

"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Вскоре этот регион будет защищен очень мощным ПВО", — сказал Зеленский.

Напомним, 26 октября Мининфраструктуры опровергло остановку "зернового коридора". По данным Мининфраструктуры, сейчас в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" под загрузкой 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно.

Также мы писали о том, что 20 июля президент РФ Владимир Путин выдвинул условия для возобновления зерновой сделки. Он требует отмены санкций против российского зерна и удобрений, возвращения системы международных платежей SWIFT в российские банки, разрешения на торговлю запчастями для сельхозтехники и разблокирования сельскохозяйственных активов.