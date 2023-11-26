"Настоящая халатность": ручные гранатометы могут сильно вредить мозгу, — WP (фото)

Каждый выстрел создает взрывную волну, которая по вреду для здоровья похожа на сотрясение мозга. Военные опасаются, что регулярные стрельбы приведут к постоянному повреждению.

Американские военные используют ручные гранатометы, которые запускают гранату на скорости 800 км/ч. Каждый пуск реактивного снаряда создавал ударную волну, которая пронизывает каждую клетку мозга. Изделие может нанести вред здоровью военных. Об этом сообщает The Washington Post.

В течение многих лет военные используют гранатометы, которые считались безопасными для здоровья. Появлялись доказательства, что повторные пуски могут нанести серьезный и длительный вред. В последние годы Конгресс под давлением ветеранов, которые пострадали от гранатометов, приказал военным установить ограничения безопасности и начать отслеживать влияние на здоровье военнослужащих. Была создана организация Warfighter Brain Health Initiative, чтобы проанализировать влияние и предложить стратегию для исправления ситуации. В 2022 году уже установили порог, выше которого взрывная волна считается опасной.

Гранатомет Carl Gustaf Фото: The New York Times

Однако глобально ситуация не изменилась. Бойцы продолжают использовать гранатометы, как и раньше. Руководители Пентагона говорят о важности защиты мозгов от ударных волн, но на практике все идет, как и было.

"Мы годами знали, что это оружие опасно. Есть простые вещи, которые мы можем сделать, чтобы защитить людей. И мы их не делаем", — говорит Пол Шарр, бывший армейский рейнджер и политический эксперт в Центре новой американской безопасности.

Исследование, которое проводили 3 года, показало, что бойцы Сил спецопераций несколько дней после стрельбы из гранатометов имели ухудшение памяти, координации, когнитивных функций и время реакции. Также в крови поднялся уровень белков, которые являются маркерами черепно-мозговых травм.

Датчики для измерения взрывной волны Фото: The New York Times

Датчики на шлемах и бронежилетах показали, что гранатомет Carl Gustaf M3 образует волну вдвое выше рекомендованного порога безопасности.

"Вопрос в том, влияет ли это на производительность? Если вы находитесь на миссии и не можете что-то запомнить, и ваш баланс нарушен, это может быть настоящей проблемой", — говорит доктор Майкл Рой.

Также исследования показывают, что после нескольких недель после стрельбищ военные восстанавливаются, так же как и после сотрясения мозга. Однако есть беспокойство, что повторные пуски из гранатометов может привести к постоянному повреждению мозга.

Командование специальных операций заявило, что планирует продолжать использовать гранатометы Carl Gustaf, но умеренно, из-за "потенциальных негативных последствий" Фото: The New York Times

Командование специальных операций заявило, что планирует продолжать использовать гранатометы Carl Gustaf, но умеренно, из-за "потенциальных негативных последствий".

"Это действительно халатность, учитывая все, что известно Пентагону, то, что они не приняли меры", — сказал Дэвид Боркхолдер, профессор инженерии Рочестерского технологического института.

Напомним, 20 ноября в Беларуси показали гранатомет "Сапфир", который готовят к серийному производству.

18 октября СМИ писали, что в кабинете Буданова заметили очень редкий украинский гранатомет РГ-1 "Поршень".