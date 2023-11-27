Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку через СМС

По словам юриста Владимира Романчука, повестка, переданная через родственников, отправленная по почте, СМС-сообщением или телефонным звонком, не является официальным вызовом.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украине действует всеобщая мобилизация и введено военное положение. Решение о продлении срока действия законопроектов, предложенных президентом Владимиром Зеленским, до февраля 2024 года было поддержано Верховной Радой Украины. Мужчины призывного возраста получают повестки с призывом присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Об это сообщил юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук в интервью изданию ZN.UA.

Согласно его утверждению, повестку следует вручать лично, и исключительно в присутствии человека. Любые уведомления о необходимости явиться в ТЦК, переданные через родственников, отправленные по почте, посредством СМС или телефонного звонка, не считаются официальным приглашением.

Романчук также подчеркнул, что важно тщательно проверить наличие полной необходимой информации в повестке. В противном случае эта повестка не считается официальным приглашением явиться в ТЦК.

Напомним, юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. По его словам, окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.

Ранее руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК, пройти медицинский осмотр для выяснения пригодности или непригодности к службе по состоянию здоровья и предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении и наличии или отсутствии причин для получения отсрочки.