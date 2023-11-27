В знак благодарности Путину: ХАМАС освободили заложника с гражданством РФ (фото)

Отмечается, что россиянин был передан представителям Красного Креста. Представители боевиков заявили, что это было сделано в ответ на усилия Кремля.

Боевики ХАМАС поблагодарили Владимира Путина за поддержку и отпустили гражданина России, который был у них в заложниках. Об этом сообщает издание ТАСС 26 ноября.

Отмечается, что пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну в комментарии журналистам подтвердил якобы освобождение мужчины с российским гражданством. Он был передан представителям Красного Креста.

"ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела", — говорится в сообщении.

Его имя не было названо, однако офицер Армии обороны Израиля и редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет про россиянина с именем Рон Кривой. Он родился в Израиле, однако имеет другое гражданство.

ХАМАС освободили россиянина из плена и поблагодарили Путина за поддержку Фото: Telegram

7 октября, когда и было осуществлено нападение боевиками ХАМАС, он работал в группе техников светомузыки на фестивале "Нова" в Реим.

В сети также появились первые кадры с освобожденным заложником. Куда его направили и где он находится сейчас — неизвестно.

ХАМАС освободили россиянина из плена и поблагодарили Путина за поддержку Фото: Скриншот ХАМАС освободили россиянина из плена и поблагодарили Путина за поддержку Фото: Скриншот

Журналисты ТАСС отдельно добавили, что ранее была информация еще о двух заложниках с паспортом РФ, которые находятся в руках ХАМАС.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что 9-летняя израильская девочка, которую считали погибшей, вернулась домой. Она пробыла в плену 50 дней. Эмили Хэнд из кибуца Беэри попала в плен к палестинским боевикам 7 октября вместе со своей подругой и ее матерью. Некоторое время она считалась погибшей, но у семьи девочки появилась надежда, когда родным сообщили, что она жива.

С 24 ноября в секторе Газа действует временное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Посредником выступает Катар, который надеется, что пауза закончится длительным перемирием и освобождением всех заложников.