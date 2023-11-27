ВС РФ научились дистанционно разминировать территорию Украины FPV-дронами, — Стерненко (видео)

После того, как оккупанты обнаружили взрывоопасный предмет, на FPV-дрон крепится тротиловая шашка с зажигательной трубкой. Сапер дистанционно опускает заряд прямо на мину.

Российские оккупанты применяют дроны для разминирования территории Украины. Об этом 27 ноября сообщил украинский волонтер Сегий Стерненко.

"Враг показал, как применяет FPV для обнаружения мин и разминирования", — сообщил он.

На кадрах видно, как российские оккупанты дронами обнаруживают установленные мины, а затем дистанционно подрывают их взрывчаткой с БпЛА.

В Минобороны РФ сообщили, что такую тактику начали применять инженерные подразделения "Южной" группировки войск.

"Чаще всего противник выставляет целые "шлагбаумы" из мин, делая невозможным передвижение техники по дорогам в "освобожденных" населенных пунктах. Для выявления и уничтожения таких "сюрпризов" наши бойцы применяют беспилотные летательные аппараты. Такой способ разминирования приобретает еще большую актуальность, если учитывать, что некоторые современные мины натовского образца устанавливаются на сейсмические и лазерные датчики: сапер не может подойти к таким минам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как оккупанты обнаружили взрывоопасный предмет, на FPV-дрон крепится тротиловая шашка с зажигательной трубкой. Сапер дистанционно опускает заряд прямо на мину. Затем беспилотник на скорости более 100 км/ч покидает опасный район и фиксирует подрыв со стороны.

"Высокая скорость и маневренность этих летательных аппаратов также позволяют применять их для разминирования подходов к опорным пунктам ВСУ", — отметили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, что бойцы показали, как "снежинки" с неба целят по позициям ВС РФ. Пограничникам удалось уничтожить опорный пункт и блиндаж оккупантов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ смогли нарастить группу войск "Днепр" на левом берегу Днепра, и сейчас ее численность составляет чуть более 68 тысяч.