"Красиво": ВСУ молниеносно уничтожили 3 танка РФ, которые пошли на штурм их позиций (видео)
"Княжеские воины" тремя выстрелами отработали по трем единицам вражеской техники. От нее осталась куча металла.
На одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ попали в три танка оккупантов, которые двинулись на штурм их позиций. Об этом сообщают в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
"Вражеские танки — минус три! Красиво и четко. Потому что только так работают Княжеские воины", — лаконично сообщили об удачной боевой работе бойцы 14-й ОМБр.
На опубликованных кадрах видно, как тяжелая техника поочередно пытается приблизиться к позициям украинских защитников. Бойцы бригады чрезвычайно точными выстрелами из артиллерии — один выстрел — один танк, уничтожают тяжелую технику россиян, и та взрывается.
Напомним, что ВС РФ научились дистанционно разминировать территорию Украины FPV-дронами. На беспилотник крепится тротиловая шашка с зажигательной трубкой. Сапер дистанционно опускает заряд прямо на мину.
Ранее сообщалось, что бойцы 14-й ОМБр показали, как снег помогает уничтожать россиян. Они охотятся на оккупантов на заснеженных полях и бросают на них с дронов взрывчатку. За несколько дней ВСУ уничтожили две робы российских оккупантов на своем участке фронта.