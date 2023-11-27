"Все равно ползут и ползут, по своим трупам": боец ВСУ о ситуации в Авдеевке (видео)

Использование FPV-дронов на этом направлении ВСУ стало одним из главных видов оружия, которое останавливает врага во время наступления. Сейчас армия РФ технику во время своих атак там не использует, говорят бойцы.

Российские оккупанты продолжают штурм Авдеевки в Донецкой области, несмотря на огромные потери и неблагоприятную погоду. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал боец расчета операторов ударных БпЛА 47-й ОМБр с позывным "Легион".

"Потери у них здесь просто огромные. Все равно они ползут и ползут. Они постоянно каждый день идут в наступление несмотря на погодные условия, несмотря на все, несмотря на свои потери. Буквально идут по своим трупам", — рассказывает "Легион".

Он говорит, что после того, как на этом участке фронта "перемололи" две бригады, оккупанты запустили третью. Боец добавляет, что ресурсов у врага достаточно.

"Легион" отметил, что их задача — уничтожать все, что может мешать украинской пехоте — будь то техника или живая сила противника.

Использование FPV-дронов на этом направлении украинскими военными стало одним из главных видов оружия, которое останавливало колонны РФ во время наступления. Сейчас армия РФ технику во время своих атак там не использует. Только один украинский расчет операторов ударных дронов использует около 30 "боевых птиц" ежедневно.

Напомним, что ВСУ молниеносно уничтожили 3 танка РФ, которые пошли на штурм их позиций. "Княжеские воины" тремя выстрелами отработали по трем единицам вражеской техники.

Ранее сообщалось, что оккупанты научились дистанционно разминировать территорию FPV-дронами. На беспилотник они крепят тротиловую шашку с зажигательной трубкой. Сапер дистанционно опускает заряд прямо на мину.