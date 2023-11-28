Вслед за Украиной: страны Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ из-за Лаврова

По словам дипломатов из Литвы, Эстонии и Латвии, есть риск, что агрессора Россию легитимизируют как законного члена сообщества свободных наций.

Представители стран Балтии решили продемонстрировать солидарность с Украиной и тоже объявить о бойкоте встрече ОБСЕ из-за участия в ней главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает Sky News.

Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Латвии тоже решили не ехать в Скопье.

Согласно заявлению дипломатических ведомств, появление Лаврова предоставит Москве очередную возможность для пропаганды, есть "риск легитимизировать агрессора Россию как законного члена нашего сообщества свободных наций".

Министр Украины Дмитрий Кулеба решил не ехать в Скопье после приглашения Лаврова. Представитель украинского внешнеполитического ведомства написал в Facebook, что украинская делегация не будет участвовать в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии.

Накануне, 29 ноября Лавров заявил, что если власти Болгарии откроют для него воздушное пространство, он присоединится к министрам иностранных дел ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье. В Организацию также входят США и Канада.

По словам Лаврова, некоторые западные страны просили о встрече с ним.

Заседание ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря. В ОБСЕ насчитывается 57 стран-участниц, ее цель — предотвращение конфликтов и кризисов безопасности.

Напомним, что 8 ноября Лавров пожаловался на санкции и потребовал пустить его в Северную Македонию.

Также сообщалось, что глава МИД РФ назвал НАТО пережитком прошлого. Альянс, по его словам, пытается контролировать всю планету, но "надорвется".