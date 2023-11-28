Месяц повоевал в "Вагнере" и загремел за решетку на 6 лет: казахстанца наказали за наемничество

Мужчина наткнулся на объявление о высокооплачиваемой работе в соцсети, которая связана с ЧВК "Вагнер" и участием в боевых действиях РФ на территории Украины. Работодатели обещали выплаты за ранения и в случае гибели.

В Казахстане суд вынес приговор 34-летнему жителю поселка Топар Карагандинской области, который воевал против Украины на стороне РФ. Мужчина получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за наемничество. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Гражданин Казахстана воевал на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что суд первой инстанции и апелляционный суд признали его виновным по обвинению в "наемничестве". Казахстанца также наказали конфискацией средств в размере 205 590 российских рублей, которые суд считал средствами, добытыми преступным путем.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден "за совершение тяжкого уголовного преступления против мира и безопасности человечества". Суд квалифицировал действия казахстанца как участие в вооруженном конфликте в месте проведения военных действий, "направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства".

В суде экс-вагнеровец признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что ему были нужны деньги.

По материалам дела, в марте 2023 года в соцсети он наткнулся на объявление о высокооплачиваемой работе на территории РФ. Ему сообщили, что работа связана с ЧВК "Вагнер" и участием в боевых действиях РФ на территории Украины. Зарплата в месяц должна была быть 240 000 российских рублей. Также обещали выплаты за ранения и в случае гибели.

В том же месяце он выехал в Россию и прибыл на базу ЧВК, где заключил контракт. В суде он рассказал, что его распределили в артиллерию, с 27 апреля по 13 мая был пушечным стрелком.

Затем наемник попал под артиллерийский обстрел ВСУ, получил сложное ранение руки, и был госпитализирован и комиссован.

Сообщается, что он получил от ЧВК "Вагнер" денежное вознаграждение в размере 235 000 российских рублей, а затем вернулся в Казахстан. Его задержали в Петропавловске.

Экс-вагнеровец подавал апелляцию, потому что считал наказание слишком суровым. Он сетовал, что он юридически неграмотный, поэтому был введен в заблуждение при заключении договора с ЧВК "Вагнер", где ему сообщили, что он якобы не нарушает закон, поскольку в Украине "ведется не война, а специальная операция по освобождению мирного населения". Суд признал мужчину виновным и присудил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Справочно: Согласно законодательству Казахстана, за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет заключения с конфискацией имущества или без.

Напомним, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер" участвуют в штурмах с ВС РФ под Купянском. По словам командующего Сухопутных войск Александра Сырского, успехов со стороны противника зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в РФ создали новую систему, которая позволяет ветеранам ЧВК "Вагнер" получать соответствующие удостоверения и премии,