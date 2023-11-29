"В сети много фото": Пентагон с юмором отреагировал на снимки США, сделанные спутником КНДР

По словам спикера ведомства Патрика Райдера, Вашингтон достоверно не знает, мог ли Пхеньян получить разведывательную информацию, но определенные сомнения есть.

В Соединенных Штатах Америки не могут подтвердить правдоподобность заявлений представителей Северной Кореи о спутниковых снимках правительственных и военных объектов на территории Штатов. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга 28 ноября.

По его словам, нет достоверных подтверждений того, что Пхеньян действительно при помощи своего спутника сделал кадры правительственных и военных объектов американцев, ведь все это давно есть в сети.

"У меня нет никакой информации о том, что сделал северокорейский спутник. Скажу лишь, что в интернете есть много изображений Пентагона и Белого дома", — заявил Патрик Райдер.

У Вашингтона есть данные о том, что Северная Корея действительно запускала космический аппарат, которому удалось выйти на околоземную орбиту. При этом они ничего не знают об успешности этого проекта.

Регулярно американские военные проводят консультации с Южной Кореей, Японией и другими союзниками, которые внимательно следят за космическим аппаратом КНДР.

"Чтобы что-то находилось на орбите, ему надо избежать земной гравитации и иметь возможность удерживаться на орбите вокруг Земли", — подытожил Патрик Райдер.

24 ноября в Минобороны Японии заявили, что Северной Корее удалось вывести спутник-шпион на орбиту Земли. В КНДР утверждают, что запуск новой ракеты с разведывательным спутником прошел "успешно" и объект официально начнет работу с 1 декабря.

Днем ранее власти КНДР утверждали, что их шпион-спутник сделал первые снимки Белого дома и Пентагона. В то же время, по информации военных и аналитиков, Северная Корея несколько "преувеличила" возможности своего спутника-шпиона, поскольку для его настройки прошло мало времени.