Бельгия присоединилась к разработке европейского истребителя 6 поколения

Министр обороны Людвин Дедондер заявил, что полноценными членами программы они станут в 2025 году, а до этого они будут наблюдателями.

К кооперации Франции, Германии и Испании по разработке истребителя следующего поколения Future Combat Air System присоединяется Бельгия. Об этом сообщает The War Zone.

Министр обороны Бельгии Людвин Дедондер написал, что страна официально станет частью разработки истребителя FCAS в июне 2025 года. Перед этим будет подписано соглашение о присоединении в качестве наблюдателя. Событие назвали важной шагом к глобальной безопасности и инновациям.

Сейчас в Европе существует 2 программы разработки истребителей:

британо-итало-японская Tempest (GCAP)

немецко-франко-испанская плюс Бельгия (FCAS)

Обе программы включают разработку ряда дополнительных технологий, в частности беспилотников типа loyal wigman и новое поколение оружия воздушного базирования. Отдельно самолеты получат современные двигатели, датчики, архитектуру и возможность для обмена данными.

В издании отмечают, что пока остается под вопросом, насколько глубоким будет участие Бельгии в разработке, и какой финансовый вклад они будут делать в программу. Сейчас основными игроками в программе являются французская Dassault Aviation, немецкий Airbus и испанская Indra. В Бельгии нет большого опыта в разработках самолетов, но промышленные компании участвуют в программе F-35 меньшими компаниями. Поэтому этот промышленный потенциал можно будет использовать для разработки самолета.

Тем временем Dassault Aviation раскритиковали решение Бельгии присоединиться к FCAS из-за того, что Брюссель отказался от Rafale в пользу истребителей F-35. Ранее из программы разработки вышла Швеция.

Напомним, 9 ноября СМИ писали, что Швеция хочет получать истребитель следующего поколения. Вероятно, они будут разрабатывать самолет собственными силами.

25 октября в Швеции показали модернизированный истребитель Gripen E.