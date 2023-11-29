"Мы уважаем это": еще несколько министров бойкотируют саммит ОБСЕ из-за Лаврова, – Кулеба

По словам главы МИД Украины, некоторые иностранные дипломаты не готовы публично говорить о том, что пропустят заседание из-за присутствия на нем главы МИД РФ.

Государств, которые выступают против участия министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии, больше четырех, однако каждая из стран выражает свой протест по-разному. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября, передает "Укринформ".

Дмитрий Кулеба сообщил, что в Брюсселе к нему подходили дипломаты из нескольких стран, которые сообщили, что не будут присутствовать на министерском заседании ОБСЕ из-за участия в нем Сергея Лаврова. При этом они не собираются объявлять об этом публично.

Некоторые министры заявили о намерении посетить ужин в Скопье, который пройдет без Лаврова, однако не станут принимать участие в заседании, на котором будет присутствовать глава российского МИД.

"Стран, которые не согласны с участием Лаврова, более четырех, но каждая страна сама решает — и мы уважаем это — каким образом проявлять это несогласие", — отметил Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также упомянул о том, что Северная Македония весь год принципиально и последовательно поддерживала Украину. По его словам, решение пригласить на саммит Лаврова было принято группой участников ОБСЕ, которые считают, что на этот шаг стоило пойти, чтобы спасти организацию от коллапса и развала, так как нужно принять решение о бюджете.

"Моя позиция хорошо известна: если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то мы должны либо переучредить ОБСЕ без России, либо найти путь исключить Россию из ОБСЕ", — сказал Кулеба.

Напомним, 28 ноября в МИД заявили, что делегация Украины не будет участвовать в заседании ОБСЕ в Северной Македонии на уровне министра иностранных дел. По словам спикера ведомства Олега Николенко, в текущих условиях присутствие на заседании ОБСЕ министра иностранных дел РФ будет усиливать кризис в организации.

Вслед за Украиной о своем намерении бойкотировать заседание ОБСЕ сообщили министры из Литвы, Эстонии и Латвии. В их совместном заявлении говорится, что появление Лаврова предоставит Москве очередную возможность для пропаганды.