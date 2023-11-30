Война в Латинской Америке. Почему Венесуэла может напасть на Гайану: история конфликта

Территориальный конфликт между Венесуэлой и Гайаной тянется с 1899 года, но сейчас он значительно обостряется. В регионе Эссекибо нашли огромные запасы нефти. Президент Мадуро хочет "восстановить территориальную целостность" через референдум и захватить богатый регион.

Бразильская разведка утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует военное вторжение против Республики Гайана уже в ближайшие дни. Об этом сообщает AP.

Николас Мадуро прилагает усилия, чтобы провести референдум по одному из регионов Гайаны. Жителям Венесуэлы 3 декабря предложат ответить на 6 вопросов, включая то, должны ли жители Эссекибо иметь гражданство Венесуэлы. Гаяна рассматривает предстоящий референдум как аннексию, поэтому еще 14 ноября обратилась в Международный суд приостановить отдельные части голосования. Суд еще не вынес решение, но если оно будет против Венесуэлы, то в воскресенье в стране все равно состоится референдум. Среди вопросов также есть то, чтобы перестать признавать юриспруденцию Международного суда. Временное решение судей ожидается 1 декабря.

Чем важен регион Эссекибо для Венесуэлы?

Эссекибо имеет площадь 159,5 квадратных километров и составляет две трети территории Гайаны. Венесуэла отрицала границы, которые были определены международными арбитрами в 1899 году, когда большинство спорных территорий оказалась под контролем Британской Гвианы. Венесуэла также апеллирует к соглашению 1966 года, согласно которому стороны должны провести границу между странами, но мирным путем.

Карта спорных территорий Венесуэлы и Гайаны

Представитель правящей партии Венесуэлы Уильям Фариньяс говорит, что жители Эссекибо уже "чувствуют себя венесуэльцами". Его однопартиец Хуан Ромеро также добавил, что если референдум решит раздать паспорта, то будет проведена конституционная реформа, которая сделает английский государственным языком. Гаяна является единственной англоязычной страной в Латинской Америке.

В 2015 году ExxonMobil обнаружил в Эссекибо крупные месторождения нефти. Также регион богат на газ и другие минералы. Уже в 2023 году Гаяна объявила о первом раунде торгов на добычу нефти на 11 блоках. После этого и был объявлен референдум для "восстановления территориальной целостности".

Карта новых месторождений нефти и газа

Что говорят в Гаяне?

В регионе Эссекибо проживают коренные жители Гайаны. Они указывают на названия памятников на их родном языке как на пример того, что этот регион никогда не принадлежал Венесуэле. Также они настаивают, чтобы референдум не изменил их жизни.

Гайана хочет решить проблему через Международный суд. Однако он до сих пор не вынес решение о том, чтобы признавались границы от 1899 года, и отменить договор 1966 года. Они запросили, чтобы Международный суд запретил Венесуэле любое "создание" штата на территории Эссекибо. Они требуют запрета предоставления венесуэльского гражданства населению региона, потому что это будет нарушением Устава ООН.

Также для защиты от Венесуэлы Гайана хочет создать военные базы при поддержке США в регионе.

"Мы никогда не были заинтересованы в военных базах, но мы должны защищать наши национальные интересы. На следующей неделе к нам приедут две команды из Министерства обороны США, а затем будет несколько визитов в декабре высокого уровня", — заявил вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео.

Бразилия мобилизует войска

Министерство обороны Бразилии объявило о развертывании войск на северной границе в ответ на эскалацию напряженности между Венесуэлой и Гайаной.

Бразильская армия мобилизуется

"Министерство обороны следит за ситуацией. В северном приграничном регионе были усилены оборонительные меры, что способствовало увеличению военного присутствия", — заявили в Минобороны.