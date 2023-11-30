"Платите самую высокую цену": Зеленский побывал на командном пункте ВСУ под Купянском (видео)

Бойцы 93 бригады "Холодный яр" получили награды из рук президента Зеленского. Кроме того глава государства ознакомился с ситуацией под Купянском от командующего Сирского.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ, которые держат позиции на Купянском отрезке фронта на Харьковщине. Глава страны встретился с командирами и бойцами, наградил лучших украинских воинов. О визите на командный пункт политик написал 30 ноября в сообщении на странице Facebook.

Зеленский отметил, что бойцы на Купянском отрезке фронта защищают людей, которые живут на Харьковщине. Отметил, что без них эти люди не могли бы жить, пусть даже их нынешняя жизнь сложная.

"Защищаете людей, которые понимают, что без вас у них не будет даже такой сложной жизни и возможности жить", — сказал президент.

На видео с командного пункта видно, что вместе с Зеленским прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак. Политики встретились с командующим Сухопутными войсками и ОСУВ "Хортица" генерал-полковником Александром Сырским: военный ознакомил их с ситуацией на фронте. После этого президент наградил бойцов 93 ОМБр "Холодный яр" и ряда других подразделений.

"Я знаю, что вы каждый день теряете близких людей, собратьев. Все понимают, что это самая высокая цена, и потому я вас прошу беречь себя".

Когда именно состоялся визит Зеленского в командный пункт под Купянском точно не известно. В сообщениях от 29 ноября глава государства указывал, что посещал южные регионы — Одессу, Николаев, Херсон.

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Отметим, по отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 ноября ВС РФ под Купянском атаковали семь раз. При этом под ударами врага оказались три населенных пункта: два — на Харьковщине (Синьковка и Петропавловка) и один — на Луганщине (Стельмаховка, в 30 юго-восточнее Купянска, в 16 км от Сватово).

Купянское направление по состоянию на 30 ноября 2023 года Фото: DeepState

Во время визита в Николаев президент встретился с местными студентами, сообщили СМИ. Во время общения политик заявил, что ожидает новую попытку наступления ВС РФ.

Напоминаем, 30 ноября украинские спецслужбы рассказали о нескольких диверсиях на российской железной дороге. Однако из диверсий произошла на железной дороге, которая направляется в Китай — там взорвали тоннель. Другие диверсии произошли в Подмосковье — там прервали логистику россиян, подожгли релейные шкафы.