Как делают снаряды для ВСУ: в Германии вышел фильм о концерне Rheinmetall (видео)

Журналисты показали процесс производства боеприпасов для систем Gepard, ремонт машин Marder 1A3, а также фрагменты встречи гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера с украинским послом Алексеем Макеевым.

На немецком национальном канале Das Erste вышел документальный фильм "Inside Rheinmetall", который рассказывает о работе известного оборонного концерна. Фильм был опубликован на портале ARD Mediathek 24 ноября.

Фильм приоткрывает процесс создания и тестирования боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard SPAAGs. Сообщается, что технологии для производства поставляют различные предприятия Rheinmetall, в частности швейцарские. Сообщается, что в Швейцарии компания могла бы быстрее производить снаряды, однако в стране отказались от такой возможности.

"Как боеприпасы попадают отсюда, в Украину, остается тайной", — говорит голос за кадром.

Авторы материала отмечают, что перед утверждением образец тестируют, в том числе для зимнего использования. Для этого снаряды были специально заморожены до -46 градусов Цельсия.

"Ни одна телевизионная съемочная группа никогда не снимала в цехах боеприпасов. Это зона повышенного риска для танковых боеприпасов, которые также отправляются в Украину", — отметили журналисты.

В фильме также упоминается о том, что Rheinmetall проводит капитальный ремонт боевых машин пехоты Marder 1A3, которые будут переданы ВСУ.

Кроме того, журналисты показали фрагменты встречи генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым. В начале встречи Паппергер вручил украинскому дипломату нашивки с танками.

Переговоры были конфиденциальными, однако позже Паппергер и Макеев пообщались с журналистами.

"Доверие — самая важная дипломатия в мире. Без доверия нет дипломатии. Вы знаете, те, кто сейчас теоретизирует, им надо один раз приехать в Украину, чтобы понять, что это такое: каждый день бороться с агрессивной войной", — сказал украинский посол.

В свою очередь гендиректор Rheinmetall выразил благодарность за обратную связь касательно оружия. Он отметил, что немецкое оборудование является очень надежным и компания получает соответствующие отзывы.

Напомним, 14 ноября в пресс-службе Rheinmetall сообщили о заключении контракта с правительством Украины на поставку 32 Leopard 1, в том числе 7 машин на базе танков. Заказ стоимостью в несколько миллионов евро, финансируемый Федеративной Республикой Германия, также включает обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Ранее. 8 ноября, компания Rheinmetall сообщила, что выиграла контракт на поставку 120-мм мин в Украину на следующие два года. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму миллионов евро и является частью недавнего пакета военной помощи Украине на более 400 млн долларов.