Снаряды к САУ и танкам: на Харьковщине обнаружили схрон с российскими боеприпасами (фото)

Находки, среди которых есть и снаряд к РСЗО БМ-27 "Ураган", пограничники передадут Силам обороны для использования против самих россиян.

Украинские пограничники нашли на деоккупированной Харьковщине боеприпасы, которые оккупанты спрятали в тайнике. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что обнаружили находку пограничники Краматорского отряда. Среди найденных боеприпасов:

13 снарядов к самоходной артиллерийской установке (САУ);

боеприпасы к танку — 20 взрывателей, 4 снаряда и 1 пороховой заряд.

Фото: пресслужба Держприкордонслужби Фото: пресслужба Держприкордонслужби Фото: пресслужба Держприкордонслужби Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Кроме того, также пограничники обнаружили реактивный снаряд для РСЗО БМ-27 "Ураган" калибра 220-мм. В частности, ранее СМИ сообщали, что оккупанты используют эту реактивную артиллерию против американских гаубиц М777, которые используют украинские военные.

Отмечается, что найденные боеприпасы российской армии передадут Силам обороны и будут использоваться украинской армией.

Забытые боеприпасы на Харьковщине

После деоккупации Харьковщины в ходе успешного контрнаступления украинских Сил обороны военные нашли немало забытых российской армией боеприпасов.

К примеру, в начале июня работники Государственного бюро расследований обнаружили в Великобурлукском районе более 10 тонн российских боеприпасов, среди которых противотанковые гранаты и кассетные боеприпасы, и зенитную установку "ЗУ-23".

Ранее, в мае этого года, в Чугуевском районе нашли спрятанные российские реактивные штурмовые гранаты. Отмечалось, что боеприпасы в лесополосе перед отступлением спрятали 3-й батальон 101 российского полка.

Напомним, в конце сентября в украинской службе безопасности сообщили, что обнаружили два скрытых склада оружия и боеприпасов в Херсоне и на Днепропетровщине. Сообщалось, что после экспертизы боеприпасы передадут ВСУ.

В июне этого года в СБУ рассказывали, что в Запорожье обнаружили мужчину, который готовил против Сил обороны теракт, а боеприпасы для этого он прятал под кроватью своей 6-летней дочери.