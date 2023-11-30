Проехался на трофейном авто и получил friendly fire: подробности гибели генерала РФ Завадского

Оккупанты приняли авто, на котором мчался генерал, за украинскую ДРГ и попали по ней из миномета. Несмотря на то, что в авто российские воины не попали, причиной смерти генерала таки стал российский снаряд.

Генерал-майор ВС РФ Владимир Завадский, который был заместителем командира 14-го армейского корпуса России на днях погиб в тылу далеко от линии фронта, подорвавшись на российской мине. Подробности гибели генерала рассказывает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

В паблике со ссылкой на источники в Минобороны и Генштабе РФ пишут, что смерть топ-военного стала следствием "целой цепочки трагических ошибок и совпадений".

Сообщается, что генерал Завадский "по непонятным пока причинам" вместе с еще тремя военными решил покататься на трофейном автомобиле, о чем якобы никому не сообщил. Когда генерал мчался на скорости, "вражеское" авто увидели российские минометчики. Они решили, что на нем передвигается украинская ДРГ, и решили ее остановить. Солдаты РФ быстро навели на машину российский миномет и выстрелили.

К счастью генерала и всех, кто находился в авто, воины РФ промахнулись. Но это "счастье" длилось не долго.

"Генерал, который сам сам был за рулем, занервничал и постарался быстро выехать из зоны обстрела. В результате автомобиль заехал на российское минное поле и подорвался там. Завадский и еще двое военных погибли, еще один офицер, который был в машине, ранен", — сообщает "Табакерка".

Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств неприятности с российским генералом.

Напомним, что в Европе пенсионеры избили коллаборанта из Украины. В местном пабе они усмотрели экс-жителя Купянска, который очень напоминал гитлеровского генерала Эрнста Кальтенбруннера, и надавали ему пинков.

Ранее сообщалось, что оккупанты под Авдеевкой нашли натовскую "вундер-ракету", которая оказалась бракованной российской.