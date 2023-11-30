"Ситуация критическая, негде держать оборону": боец Сил обороны о боях за Авдеевку

Оккупанты уже задействовали все возможные силы и ресурсы против Сил обороны, а задача украинских защитников сейчас максимально погасить атакующий потенциал врага.

С октября оккупанты пытаются захватить город Авдеевка в Донецкой области. Сейчас они начали третью волну наступления. Врагу удалось захватить террикон вблизи города, увеличить серую зону между селами Красногоровка и Степное на севере от Авдеевки, а также выйти к авдеевской промзоне. О боях вблизи города ZN.UA рассказал майор МВД Максим Морозов, с позывным "Лютый", который участвует в боях за Авдеевку с 2014 года.

По его словам, с юга от города сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Это — населенные пункты Первомайское, Северное. Россияне пытаются здесь продвинуться, но им это не удается.

Более сложная ситуация, говорит Морозов, в центре, в районе промзоны.

"Ситуация там просто критическая. На "промке" происходят постоянные бои. Сама промзона просто превращается в кучи строительного мусора. Там сейчас критично по той причине, что просто негде держать оборону. Севернее, если говорить о "Коксохиме", то там сейчас мы видим постоянные попытки россиян зайти на завод, постоянные штурмовые действия, удары авиацией, КАБами. Еще севернее — это села Степное, Керамик. Там тоже происходят постоянные бои — враг расширяет серые зоны и пытается взять их под свой контроль", — рассказывает Максим Морозов.

Он отметил, если Силам обороны придется отступить из промзоны, то это будет очень критично.

"После промзоны идет авдеевская так называемая старуха — это старая часть города, где частная застройка. Конечно, там будет очень сложно закрепиться как нам, так и врагу. Она будет, скорее всего, серой зоной, а наши оборонительные рубежи будут проходить дальше. То есть, если мы рассматриваем какой-то критический или просто негативный вариант на промзоне, то следующей будет малоэтажная застройка, где можно "зацепиться". Но пока ведутся бои за промзону, поэтому давайте сначала поборемся на ней, а уже когда она превратится в сплошной строительный мусор, будем рассматривать другие сценарии", — говорит боец.

Он добавил, что сейчас оккупанты продвигаются везде, и главная цель Сил обороны — максимально погасить атакующий потенциал врага. Если это удастся сделать, то ситуация может стабилизироваться.

"Стоит понимать, что враг уже задействовал все возможные силы и ресурсы. Если у них сейчас свободная морская пехота, то в атаку идет она, если подошли регулярные войска, то они. Если прибыли зеки из "Шторм Z", — атакует эта сила. Речь не идет о том, что штурмы проводят регулярные одни и те же подразделения. Они уничтожаются, потом проводят доукомплектование, поэтому происходит постоянная ротация и постоянно задействуются резервы", — рассказывает Морозов.

Боец рассказывает, что у россиян в Авдеевке огромное количество дронов-камикадзе, которые они используют в промышленных масштабах. Также используется тяжелая техника, а в атаку постоянно гонят пехоту. Несмотря на непогоду штурмы позиций Сил обороны не прекращаются.

"Все равно активно применяется пехота — она идет даже без БМП. Если говорить об участках вблизи промзоны, где есть асфальт, то там можно использовать технику и сейчас. Но на флангах техника не применяется, потому что очень вязнет в земле", — говорит Максим Морозов.

Напомним, что 29 ноября экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что Россия уничтожает все здания в Авдеевке, чтобы украинским военным не было где обустраивать позиции и укрываться от ударов тяжелой техники.

29 ноября в DeepState рассказали о тяжелых боях за Авдеевку. ВС РФ начали использовать новую тактику. Они подвозят технику, чтобы обстрелять здания завода.