ВСУ продвинулись под Кременной, а ВС РФ не имеют успеха в районе Купянска, — ISW (карты)

По данным аналитиков, ВСУ также сохраняют инициативу в районе Работино, где россияне придерживаются тактики маневренной обороны. Вместе с тем оккупационные войска продвигаются под Авдеевкой, атакуют под Купянском, Бахмутом и в Запорожской области.

Оккупационная группировка войск РФ 3 декабря продолжила наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но без подтвержденных успехов. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 3 декабря.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отразили атаки россиян к северо-востоку от Петропавловки (7 км к от Купянска), в районе Синьковки (9 км от Купянска), Ивановки (20 км от Купянска), Стельмаховки (15 км от Сватово) и в районе Серебрянского лесничества (10 км от Кременной).

Российские источники сообщали о продвижении ВС РФ 2 и 3 декабря в направлении Ивановки, недалеко от Торского (15 км от Кременной) и в Серебрянском лесничестве.

Сообщалось о продолжающемся наступлении в районе Синьковки и Кисловки (20 км от Купянска), но за последние несколько месяцев россияне значительного прогресса не добились.

Карта боев под Купянском

Нерегулярное вооруженное формирование "Русский легион" (БАРС-13) заявило, что атаковало южнее села Диброва (в 7 км от Кременной). На кадрах за 3 декабря, предположительно, части 123-й мотострелковой бригады (2-й армейский оккупационный корпус "ЛНР") в районе Берестово (30 км к от Кременной).

ВСУ 3 декабря продолжали атаки местного значения возле Кременной, где ранее добились подтвержденного продвижения: на кадрах, опубликованных 29 ноября и геолоцированных 2 декабря, Силы обороны продвинулись к западу от населенного пункта Диброва.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало об отраженных атаках ВСУ в районе Синьковки, Ямполовки, Торского и Серебрянского лесничества.

Бахмут

3 декабря ВСУ продолжили атаки возле Бахмута, но без подтвержденных успехов. О штурмовых действиях южнее Бахмута сообщали в Генштабе ВСУ. Минобороны РФ заявило об атаках ВСУ в районе Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

3 декабря у ВС РФ не было каких-либо продвижений в районе Бахмута, хотя наступательные действия предпринимались. 2 декабря российские источники заявили, что ВС РФ продвинулись к югу от Берховского водохранилища (2 км от Бахмута), в направлении Ивановского (6 км от Бахмута), к востоку от Клещиевки и возле Андреевки (10 км).

В Генштабе ВСУ рапортовали о безуспешных атаках противника в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Российский "военкор" сообщил об атаках со стороны Дубово-Васильевки (6 км от Бахмута) в направлении Григорьевки (9 км от Бахмута).

Согласно заявлению главы Чечни Рамзан Кадырова, в районе Клещиевки действуют отряд "Шустрый" чеченского спецназа "Ахмат" и подразделения 2-го армейского оккупационного корпуса "ЛНР".

Бахмут карта боев

Ситуация в Авдеевке

Американские аналитики сообщают о подтвержденном продвижении российской группировки 3 декабря возле Авдеевки. Кадры, опубликованные 28 ноября и геолоцированные 2 декабря, подтверждают продвижение западнее железной дороги к северу от Степового (3 км от Авдеевки). На других кадрах за 2 декабря видно продвижение к юго-западу от Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

2 и 3 декабря российские "военкоры" заявили о продвижении к югу и юго-востоку от Степового — по некоторым данным, до 300 метров.

Авдеевка карта боев Авдеевка карта боев

Сообщалось и о продвижении возле Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и к западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки) на северном фланге Авдеевки, на южном фланге в районе Первомайского и Северного (6 км к западу).

Генштаб Украины сообщил о безуспешных атаках ВС РФ восточнее Новобахмутовки (9 км от Авдеевки) и Новокалиново; к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); рядом со Степовым, Авдеевкой, Северным и Первомайском.

По данным российских источников, 3 декабря ВС РФ вели атаки на северном фланге от Каменки (5 км от Авдеевки) и на южном фланге в районе промзоны к юго-западу от Авдеевки.

Сообщалось о перегруппировке, разведке и подготовке к штурму вблизи промзоны к юго-востоку от города.

По словам главы Авдеевской военной администрации Виталия Барабаша, 3 декабря за время третьей волны штурмов Авдеевки оккупанты открыли два дополнительных направления наступления на промзону — чтобы отвлечь ВСУ. Ожидают улучшения погоды, чтобы пустить в ход бронетехнику.

Марьинка

Российские войска вели наступление к западу и юго-западу от Донецка, но 3 декабря не было подтвержденных продвижений.

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных атаках а районе Марьинки и Новомихайловки и к юго-востоку от Угледара (30 км от Донецка).

По данным российских источников, ВС РФ вытесняют украинские войска с окраин Марьинки, по другим данным, населенный пункт почти взят под контроль, но перед россиянами в этом районе еще остается подготовленная украинская оборона.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что утверждения о наступлении россиян в Марьинке не соответствуют действительности.

По данным российского источника, ВСУ 2 декабря контратаковали в Марьинке, но без уточнения результатов.

Граница Донецкой и Запорожской областей

3 декабря наблюдались ограниченные наземные атаки российских войск в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но без подтверждений успешного продвижения.

По данным Генштаба ВСУ, отражено наступление в районе Старомайорского (9 км к югу от населенного пункта Большая Новоселка).

Публиковались кадры, предположительно, удара по украинским войскам в Урожайном (9 км от Великой Новоселки).

Запорожье

Силы обороны 3 декабря продолжали контрнаступление на западе Запорожской области, но без подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили о наступательных действиях на Мелитопольском направлении.

Российское Минобороны сообщило об отраженных небольших атаках украинской пехоты в районе Работино и Новопрокоповки, к северо-западу от Вербового.

Российские "военкоры" 2 и 3 декабря утверждали, что ВСУ сохраняют инициативу в районе Работино, а россияне придерживаются тактики маневренной обороны, то есть с отступлением и последующими атаками.

Работино карта боев

За 3 декабря продвижений ВС РФ на западе Запорожской области не было. Генштаб ВСУ сообщил об отраженных контратаках к югу от населенного пункта Работино, к северо-западу от Вербового и в районе Новопокровки. Сообщалось, что штурмовые группы ВДВ вытеснили ВСУ с некоторых позиций к северу от Вербового.

Крынки, левобережье Херсонской области

Силы обороны 3 декабря продолжили наземные операции на левобережье Херсонской области, но без подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что позиции на левом берегу сохранены, в этом районе ведется контрбатарейный огонь.

Российские источники отмечали продолжающиеся бои в районе Крынок (30 км от Херсона, 2 км от Днепра), но темп боестолкновений снизился из-за тумана и дождя. 2 и 3 декабря российские "военкоры" сообщали, что ВСУ продолжают попытки перебросить резерв и припасы на левый берег.

Дорогу россиян на о. Джарылгач размыло

По данным "Центра журналистских расследований", недавние штормы смыли косу, соединяющую остров Джарылгач с Херсонской областью. В мае 2023 года стало известно, что ВС РФ засыпали песком небольшой пролив, чтобы создать сухопутный коридор с островом Джарылгач, где, как сообщалось, формируется полигон подготовки персонала.

На спутниковых снимках также видны поврежденные российские укрепления у входа в Севастопольскую гавань в оккупированном Крыму.

Карта боев в Херсонской области

Напомним, что в сводке от 1 декабря в ISW прокомментировали заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об увеличении численности российских войск.

"Недавние медведевские цифры указывают на то, что увеличение на 170 тысяч человек — это, вероятно, итог общих подсчетов: учитывается общий прирост личного состава с августа 2022 года, за период частичной мобилизации, последующее пополнение в ходе скрытой мобилизации, а также соотношение текущей численности российских войск к российским потерям в Украине", — отметили аналитики.

Также сообщалось, что РФ пытается вновь посеять раздор в Молдове. Глава МИД РФ Сергей Лавров прогнозирует в Молдове "повторение судьбы Украины".