Медицинские льготы для участников боевых действий: что предусмотрено законом

По словам юристов, сейчас есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предоставления льгот военнослужащим, имеющим статус УБД.

В связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину, появилось большое количество лиц, которые являются участниками боевых действий. Наше государство пытается поддерживать и помогать героям. Для участников боевых действий (УБД) предусмотрен ряд льгот, в том числе и медицинских, сообщается на вебсайте "Бесплатная юридическая помощь".

Статья 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает, что участникам боевых действий предоставляется ряд социальных льгот.

Медицинские льготы для УБД

В частности лицо, имеющее статус УБД, имеет право на:

бесплатное получение лекарств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Напомним, что 9 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все, кто привлечен к защите Украины во время войны должны получить доплаты. Речь идет о военнослужащих, спасателях и правоохранителях.