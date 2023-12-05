Венесуэльцы на референдуме одобрили захват богатого нефтью региона Гайаны: что дальше (карты)

Международный суд в Гааге накануне референдума постановил, что Венесуэла должна воздерживаться от каких-либо территориальных претензий, однако Каракас не признает юрисдикцию этого суда.

В воскресенье, 3 декабря, венесуэльцы с большим перевесом одобрили на референдуме захват богатого нефтью региона в соседней Гайане. Об этом пишет CNN.

На символическом референдуме, как характеризуют его эксперты, избирателям были заданы несколько вопросов, среди которых — согласны ли они с созданием венесуэльского государства в регионе Эссекибо, предоставлением его населению венесуэльского гражданства и "включением этого государства в карту территории Венесуэлы".

На пресс-конференции, на которой были объявлены предварительные результаты первого транша подсчитанных голосов, Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что избиратели выбрали "да" более чем в 95% случаев по каждому из пяти вопросов бюллетеня.

Фото: Фокус

"Однако неясно, какие шаги предпримет правительство Венесуэлы, чтобы обеспечить соблюдение своих требований. И любая попытка предъявить претензии наверняка встретит международное сопротивление", — подчеркивает издание.

Международный суд в Гааге накануне плебисцита 1 декабря постановил, что "Венесуэла должна воздерживаться от каких-либо действий, возможных для изменения ситуации, которая в настоящее время преобладает на спорной территории".

Уже весной суд планирует провести судебное разбирательство по этому вопросу после многих лет рассмотрения и десятилетий неудачных переговоров. Однако Венесуэла не признает юрисдикцию суда по этому вопросу.

История конфликта

Регион Эссекибо, ставший предметом обсуждения на референдуме, — это территория, густо засаженная лесами. Она составляет около двух третей национальной территории Гайаны и примерно равна размеру Флориды.

Венесуэла уже давно претендует на землю, которая, как она утверждает, находилась в ее границах во время испанского колониального периода. Власти страны отклоняют решение международных арбитров 1899 года, которое установило нынешние границы, когда Гайана еще была британской колонией. Венесуэла апеллирует к соглашению 1966 года, согласно которому стороны должны провести границу между странами, но мирным путем.

В 2015 году компания ExxonMobil обнаружила в Эссекибо крупные месторождения нефти. Также регион богат на газ и другие минералы. Уже в 2023 году Гайана объявила о первом раунде торгов на добычу нефти на 11 блоках. После этого и был объявлен референдум для "восстановления территориальной целостности".

В регионе Эссекибо проживают коренные жители Гайаны, которые настаивают на том, что этот регион никогда не принадлежал Венесуэле. Также Гайана назвала это шагом к аннексии и "экзистенциальной угрозой".

На прошлой неделе президент Гайаны Ирфаан Али посетил войска в Эссекибо и эффектно водрузил гайанский флаг на горе, возвышающейся над границей с Венесуэлой.

Что будет дальше

Результаты голосования широко освещались в Венесуэле, хотя, по мнению аналитиков, они окажут минимальное влияние, поскольку создание венесуэльского государства в пределах Эссекибо маловероятно.

Тем не менее, эскалация риторики спровоцировала перемещение войск в регионе и бряцание оружием в обеих странах, что вызвало сравнения со стороны гайанских лидеров с российским вторжением в Украину.

"Многолетний спор по поводу границы между Гайаной и Венесуэлой достиг уровня беспрецедентной напряженности в отношениях между нашими странами", — подчеркнул министр иностранных дел Гайаны Робер Персо на прошлой неделе.

Карта новых месторождений нефти и газа в Гайане Фото: Скриншот

С другой стороны, нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро уже может получить политическую выгоду от проведенного референдума на фоне достаточно сложной для него кампании по переизбранию.

"В октябре венесуэльская оппозиция продемонстрировала редкую динамику после сплочения вокруг Марии Корины Мачадо, бывшего правоцентристского депутата, которая на первых праймериз в стране за 11 лет напала на Мадуро за то, что тот наблюдал за растущей инфляцией и нехваткой продовольствия", — констатирует CNN.

Аналитики считают, что авторитарное правительство Мадуро, столкнувшееся со сложной политической ситуацией в стране, поэтому и направило свои устремления на решение так называемых патриотических вопросов, пытаясь таким образом заручиться поддержкой электората.

Ранее Фокус в своем материале объяснял, чем Москва может помочь Венесуэле, которая готовит вторжение в Гайану.

Бразильская разведка утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует военное вторжение против Республики Гайана уже в ближайшие дни.