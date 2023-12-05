Египет представил новейшую РСЗО RAAD-200 с пусковой, как у "Града"

Реактивная установка сохранила пусковую БМ-21, но получила совершенно другое шасси на базе гусениц, а не на колесах.

На выставке вооружений EDEX 2023, проходящей в Египте была представлена реактивная система залпового огня RAAD-200. Об этом сообщает Army Recognition.

Египетская Национальная организация военного производства разработала РЗСВ RAAD-200. Машина построена на базе гусеничного шасси и построена для различных видов операций в египетской армии. Кабина рассчитана на трех человек. Названы также основные характеристики РСЗО:

длина — 6,5 метра;

ширина — 2,85 метра;

высота — 3,1 метра;

общая масса 18 580 кг;

полезная нагрузка до 1980 кг;

максимальная скорость — 46 км/ч.

Силовая установка машины представлена немецким дизельным двигателем HD12ZLG-M на 385 лошадиных сил. Главной особенностью называют пусковую установку. Она использована с БМ-21 и имеет максимальную дальность до 45 км. Весь пакет из 30 реактивных снарядов выстреливается за 15 секунд.

Также RAAD-200 использует снаряды, которые подходят к РСЗО "Град". Наведение на цель происходит в автоматическом режиме. Машина имеет стойки для стабильности во время ударов. для экипажа внутри есть кондиционер и комплексное оборудование связи. Авторы отмечают, что хоть РСЗО и использует советскую пусковую, она все равно является значительным шагом вперед для Египта. RAAD-200 будет дешевле других аналогов.

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