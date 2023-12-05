Только что заключили контракты: на Купянском направлении ВСУ ликвидировали новоприбывших россиян

До 20 октября 2023 года погибшие оккупанты еще были в местах лишения свободы, а затем — подписали контракт с ВС РФ и отправились на фронт.

На Купянское направление из-за больших потерь оккупанты перебросили новоиспеченных солдат из бывших заключенных. Силы обороны сразу их обезвредили. Об этом в эфире "Суспільне. Сопротивление" рассказала пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Надежда Замрига.

По ее словам, на Купянском направлении ее бригада 4 декабря обезвредила около двух десятков оккупантов.

"Враг теряет очень много личного состава. РФ подтягивает резервы человеческие. Об этом свидетельствует то, что уже мобилизованные, которые до 20 октября 2023 года были в местах лишения свободы, подписали контракт с Вооруженными Силами РФ, и уже в начале ноября попадают на передовую и погибают здесь", — сказала Замрига.

Пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ говорит, что на этом участке фронта ВС РФ все свои силы бросают, чтобы двигаться за реку Оскол, в сторону Купянска. Оккупанты ищут слабые места в обороне ВСУ и пытаются идти вперед.

"РФ использует технику, чтобы подвезти личный состав ближе, эту технику видят наши "глаза", наводят артиллерию, танки. Россияне начали применять танки в последнее время. Два месяца назад было очень мало. БМП они используют для подвоза личного состава, а не как технику, которая имеет пушки", — говорит Надежда Замрига.

Она добавила, что ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ из артиллерии, но в последнее время плотность артобстрелов снизилась. Также россияне применяют авиабомбы.

Напомним, что Зеленский побывал на командном пункте ВСУ под Купянском. Бойцы 93 бригады "Холодный яр" получили награды из рук президента.

Под Купянском ВС РФ пришлось уменьшить количество атак из-за слишком больших потерь.