Туннели и лаборатории по изготовлению оружия: ЦАХАЛ обнаружил новые объекты ХАМАС

По данным журналистов, еще 16 подозреваемых были задержаны в других районах Западного берега реки Иордан. В результате столкновений один солдат получил легкое ранение.

В лагере беженцев Дженин израильская армия выявила свежие подземные ходы и три производственные лаборатории, принадлежащие организации ХАМАС. Кроме того, были задержаны десять человек, находившихся в розыске среди палестинцев. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

"В течение ночи в лагере беженцев Дженин, на Западном берегу реки Иордан, задержали 10 разыскиваемых палестинцев, обнаружили две шахты тоннелей и три лаборатории по изготовлению бомб", — сообщает ЦАХАЛ.

При проведении военной операции военные Израиля конфисковали несколько единиц стрелкового оружия, боеприпасов и другого военного оборудования.

Армия обороны Израиля также официально сообщила о столкновениях между военнослужащими и вооруженными боевиками из числа палестинцев, использующими взрывчатку.

По данным ЦАХАЛа, еще 16 подозреваемых были задержаны в других районах Западного берега реки Иордан. В результате столкновений один солдат получил легкое ранение.

Напомним, председатель израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби 17 ноября заявил, что Армия обороны Израиля достигла всех целей, которые были поставлены перед началом операции в секторе Газа, но останавливаться они не собирается. По его словам, израильские военные полны решимости довести эту битву до конца.