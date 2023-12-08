ВС РФ продвигаются под Авдеевкой, а украинские ДРГ высадились на Кинбурнской косе, — ISW

ВС РФ незначительно продвинулись на восток от Степного и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. Также оккупанты продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и имеют там определенные успехи.

Силы обороны высадились на Кинбурнской косе, а оккупанты продвигаются под Авдеевкой и Бахмутом. Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны за 7 декабря.

Ситуация на Купянском направлении

ВС РФ 7 декабря продолжали локализованные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не достигли. В Генштабе Украины сообщили, что на этом участке фронта Силы обороны отбили не менее 7 атак россиян вблизи Синьковки, а на Лиманском направлении — не менее шести атак россиян вблизи Тернов, Веселого, Раздоловки. Российские военные блогеры утверждали, что ВС РФ наступали вблизи Синьковки и продвинулись на 1,5 км глубже у Веселого.

Российские источники утверждали, что 7 декабря украинские силы осуществили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и имеют продвижение и достигли незначительных успехов вблизи Тернов и Ямполовки.

Ситуация в Донецкой области

ВС РФ продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и имеют продвижение. Российский военный блогер утверждал, что российские силы захватили неопределенные позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута 6 декабря. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Оккупанты также атаковали из Хромового и возле Берховского водохранилища.

Силы обороны продолжали наступательные действия под Бахмутом, но не продвинулись.

ВС РФ незначительно продвинулись на восток от Степного и на юго-восток от Авдеевки и в промышленной зоне на юго-восток от Авдеевки. Также ВС РФ продолжали наступательные действия к западу и юго-западу от города Донецк 7 декабря, но не продвинулись.

Ситуация на Запорожском направлении

ВС РФ продолжили штурм на участке границы Донецко-Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили атаку россиян к северу от Новодонецкого. Российский батальон "Восток" утверждал, что российские войска продвинулись на полкилометра и захватили неопределенные позиции в районе границы Донецко-Запорожской области 6 декабря.

7 декабря украинские войска продолжали контрнаступательные операции на западе Запорожской области, но не делали ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Российская сторона утверждает, что подразделения РФ отбили несколько украинских атак вблизи Роботино и Вербового.

Ситуация на Херсонщине

Украинские силы продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра. Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжали штурм вблизи Крынок и удерживают позиции на окраинах лесных массивов к югу от Крынок. Также сообщается, что неустановленное количество украинских диверсионно-разведывательных групп высадилось на Кинбурнской косе к юго-западу от Херсона.

Спикер ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук 7 декабря заявил, что российские войска уменьшили активность авиации над Черным морем после того, как 5 декабря ВСУ сбили российский самолет.

Напомним, что 7 декабря Харьковская ОГА опровергла заявление о захвате села возле Купянска. Несмотря на атаки, продвижения врага в направлении Синьковки нет.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВСУ ликвидировали новоприбывших россиян. До 20 октября 2023 года погибшие оккупанты еще были в местах лишения свободы, а затем — подписали контракт с ВС РФ и отправились на фронт.