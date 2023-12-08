В Украине на 15 лет посадили военнослужащего, который приютил у себя оккупантов

Правоохранители говорят, что мужчина пытался убежать вместе с российскими военными, впрочем они его бросили.

В Украине вынесли приговор военнослужащему, который поселил у себя российских военных и готовил для них еду. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации следствия, мужчина был сотрудником Управления государственной охраны. В день полномасштабного вторжения России он не вернулся на службу и перешел на сторону оккупантов, чем нарушил военную Присягу.

Когда российские военные захватили село Новая Басань в Черниговской области, военный находился дома. Вместо того, чтобы вернуться на службу в Киев, он согласился выполнять приказы командиров российской армии.

Правоохранители рассказывают, что мужчина поселил российских военных в своем доме, готовил для них еду. Кроме того, вместе с оккупантами злоумышленник забирал у местных жителей продукты, имущество и грабил магазины. Также мужчина занимался патрулированием местности.

Когда российские военные бежали из села, предатель пытался поехать с ними. Отмечается, что он даже пытался сесть на технику оккупантов вместе с награбленным имуществом. Однако оккупанты бросили его.

Задержали злоумышленника после освобождения населенного пункта. Его признали виновным в госизмене и самовольном оставлении места службы. За содеянное суд посадил мужчину на 15 лет с конфискацией имущества. Также его лишили звания "мастер-сержант".

Напомним, в ноябре на 15 лет за решетку посадили жителя Сумщины, который на собственном автомобиле провел 128 единиц вражеской техники в Киевскую область. После этого он вернулся домой и продолжил работать на РФ.

Также 6 декабря в СБУ сообщили, что в Украине вынесли приговоры трем предателям, которые работали на РФ. За совершенное им назначили от 5 до 11 лет лишения свободы.