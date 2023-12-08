Оккупанты снова обстреляли прифронтовую ТЭС: какая ситуация в энергосистеме

В "Укрэнерго" снова фиксируют дефицит, поэтому привлекали аварийную помощь от соседних государств. Украинцев просят экономить и уменьшить потребление.

Российские войска не оставляют попытки уничтожить украинскую энергосистему. Сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли одну из прифронтовых теплоэлектростанций. Об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

Отмечается, что в результате обстрела территории ТЭС было повреждено оборудование. Кроме того, враг уже не впервые обстреливает станцию. В министерстве говорят, что ранее из-за обстрелов была остановлена работа трех энергоблоков. Из-за этого в энергосистеме был зафиксирован дефицит электроэнергии.

Отметим, в ДТЭК сообщают, что оккупанты уже в третий раз за сутки атаковали одну из ТЭС у линии соприкосновения. В частности, энергетический объект оккупанты атакуют уже восьмой раз за последние полтора месяца.

Ситуация в энергосистеме на 8 декабря

"Укрэнерго" сообщает, что в энергосистеме снова возник дефицит. Из-за этого Украина привлекла аварийную помощь из Румынии и Польши с 11:00 до 19:00.

Фото: Укренерго

Энергетики говорят, что такая помощь является экстренной и дорогой, поэтому просят украинцев потреблять меньше электроэнергии. Для этого в "Укрэнерго" просят бытовых потребителей не включать одновременно мощные устройства, а по возможности перенести домашние дела на выходные дни.

Кроме того, предпринимателей просят не включать до 19:00 вывески на магазинах и новогодние гирлянды и уменьшать яркость витрин.

Отключение света: что известно

28 ноября в Центре исследований энергетики сообщали, что в энергосистеме Украины может возникнуть большой дефицит уже при температуре ниже 8 градусов мороза. Поэтому в случае возникновения такой ситуации в Украине могут ввести графики отключения света. Для того, чтобы избежать этой ситуации, потребителей просят экономить электроэнергию.

Несмотря на это, в конце октября в Минэнерго заявляли, что украинская энергосистема готова к отопительному сезону. В частности, в случае возникновения дефицита в работу будут запускаться дополнительные мощности.

Также энергетики сообщали, что введение графиков отключения света возможно в том случае, если РФ нанесет массированный обстрел по объектам энергетики.

Добавим, что в этом году украинцам обновили графики планового отключения света и сделали их более равномерными. Поэтому отключение света продлится не более четырех часов.