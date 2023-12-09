Сложная ситуация: ВС РФ захватили объект инфраструктуры в Авдеевке, — ISW (карта)

Российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки на востоке Украины и захватили очистные сооружения вблизи города. Об этом проинформировал Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки). Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Ситуация на Авдеевском направлении, по информации Генштаба Украины, остается сложной. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За минувшие сутки Силы обороны успешно отбили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Кроме того, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, Россия сосредоточила на Авдеевском направлении более 40 тысяч оккупантов.

"На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тыс. человек, даже немного больше. Враг несет значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300-400 человек в сутки. Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка – наибольшее количество боестолкновений, горячее всего", – рассказал он.

Институт изучения войны заявил о том, что ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки по состоянию на 8 декабря

Напомним, 8 декабря мы писали о том, что ВС РФ беспрерывно штурмуют Авдеевку. По словам военнослужащего 59-й бригады Сергея Цехоцкого, сейчас город штурмуют пророссийские боевики "Л/ДНР", уголовники из отрядов "Шторм-Z" и мобилизованные с низкой подготовкой, которых отправляют в постоянные пехотные атаки малыми группами.

А 24 ноября глава военной городской администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне начали новый штурм населенного пункта. По его словам, враг применил новую тактику. Прежде всего, с трех сторон пошла вперед пехота — с севера, юга и с востока — от села Спартак и аэропорта под Донецком. Кроме того, на коксохим двинулась бронетехника — российское командование решило использовать наличие асфальта на этом направлении.