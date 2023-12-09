Взрывы и громадное зарево: в Макеевке горит нефтебаза, — соцсети (фото, видео)

Изначально горожане предполагали, что удар пришелся по складу боеприпасов, однако потом выяснилось, что взрыв прогремел на нефтебазе "Артемида".

В Макеевке в субботу, 9 декабря, произошел взрыв, в результате которого разгорелся мощный пожар. Фото и видео с места событий начали публиковать в местных группах и чатах в соцсетях.

О мощном взрыве в местных Telegram-каналах начали писать в 14:00. Людей обеспокоили как громкие звуки, так и зарево пожара, которое они видели. Изначально горожане предполагали, что удар пришелся по складу боеприпасов. Однако потом выяснилось, что взрыв прогремел на нефтебазе "Артемида".

В местных Telegram жители Макеевки также возмущаются тем, что оккупанты не спешат думать о защите города. Их беспокоит, что нефтебаза может стать "стационарной целью", в то время как большинство систем ПВО российский армии теперь расположены рядом с Москвой.

Жители Макеевки ропщут, что все системы ПВО россиян сейчас направлены на охрану Москвы Фото: Скриншот

Нефтебаза "Артемида" основана в 1998 году. Основным видом деятельности компании является средне- и мелкооптовая торговля ГСМ. До начала оккупации ВС РФ Донецкой области сетью из 20 автозаправочных комплексов. Расположена по адресу ул. Антропова, 15а. Отметим, что нефтебаза пострадала от атаки боеприпасами уже не в первый раз. Так, пожар от "прилетов" на нйе возникал в мае и августе 2022 года .

Напомним, 6 декабря взрыв прозвучал в оккупированном Луганске. В тот день подорвали автомобиль с "депутатом" так называемого "Народного совета ЛНР" Олегом Поповым.

В этот же день в оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв. Горожане утверждают, что взрыву предшествовал громкий звук пролета ракеты, который слышали жители микрорайонов Лиски, АЗМОЛ и Нагорной части.