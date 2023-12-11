Сами себя боялись и напугали других: ВС РФ на Запорожье сломали боевой дух в своей роте, — росСМИ

Бывшие заключенные открыли "магазин" по продаже наркотиков прямо на передовой. Из-за употребления в подразделении произошла "неприятность" — в бою оккупанты потеряли нескольких сослуживцев.

На оккупированной части Запорожской области Украины задержаны трое морпехов ВС РФ, которые торговали наркотиками в своем подразделении. Об этом сообщает издание ASTRA.

Установлено, что наркобизнес на передовой открыли трое военнослужащих 810 бригады морской пехоты в/ч 13140, которые ранее были осуждены по так называемой "наркотической" 228 статье УК РФ и отбывали наказание в ИК 3 в Самарской области. В колонии их завербовали на войну против Украины, и они попали в бригаду морской пехоты — в подразделение для бывших зэков — "Шторм".

Во время задержания у экс-зеков изъяли более 2 килограммов наркотиков — мефедрона и "альфа-пирролидинопентиофенона", весы и фасовочные пакеты.

В сети также обнародовали видео, на котором наркоторговцев бьют палками якобы за употребление "солей".

"Пацаны, вот эти люди убили наших пацанов из 1-й роты. Они нах**рились соли и боялись сами себя. Они просто не пошли, трухнули и передали эту свою трусость другим, сломали дух бойцов и из-за них погибли наши пацаны из роты. Мы их сейчас наказываем", — говорит на видео неизвестный мужчина за кадром.

СМИ установили, что избили освобожденного из колонии жителя Ельца Артема Бабанина. На кадрах его заставляли копать яму. Он был неоднократно осужден, в частности за наркотики. На войну в Украину он также был завербован из колонии. Сам Бабанин 17 ноября 2023 года записал корреспонденту ASTRA сообщение о том, что "возвращается с боевого задания".

Напомним, что российские оккупанты потеряли в районе ответственности ОСУВ "Хортица" с начала ноября 8 690 человек личного состава и 1002 единицы военной техники.

Ранее сообщалось, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер" участвуют в штурмах с ВС РФ под Купянском.