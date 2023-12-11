В Хмельницкой области на 9 лет посадили мужчину, который убил военную медсестру

Суд также постановил взыскать с мужчины 800 тысяч гривен моральной компенсации в пользу матери погибшей женщины.

В Хмельницкой области суд вынес приговор 48-летнему мужчине, который жестоко убил военную медсестру. Об этом сообщают в Хмельницком апелляционном суде.

Инцидент произошел 21 марта этого года. 41-летнюю женщину убили в ее же доме. Отмечается, что злоумышленник пришел к медсестре домой и начал конфликтовать. Во время словесной перепалки он ударил женщину кулаком в лицо, в результате чего сломал ей челюсть.

Когда женщина упала на диван, убийца взял на кухне нож и перерезал ей горло. После содеянного он помыл в ванной комнате руки от крови, украл из квартиры телефон и украшения и ушел.

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Женщина умерла от потери крови. Ее тело нашла мать утром следующего дня, после того, как не смогла дозвониться до дочери.

При рассмотрении дела в судебном заседании житель Староконстантинова свою вину в убийстве женщины признал. Однако он отметил, что не похищал телефон.

Отмечается, что мужчина уже был ранее неоднократно судим и лишен свободы за преступления против собственности. Также сообщается, что он имеет непогашенную судимость, его поведение отклоняется от принятых в обществе норм и правил. Среди прочего, он социально неадаптирован.

Рассмотрев материалы дела Староконстантиновский районный суд признал мужчину виновным в убийстве. Ему назначили 9 лет 16 дней заключения.

Также суд учел, что у женщины осталась дочь, которую она сама воспитывала, а у матери убитой — это единственная дочь. Поэтому злоумышленник еще должен перечислить семье погибшей женщины моральную компенсацию в размере 800 тысяч гривен.

Напомним, в начале декабря правоохранители сообщали о том, что в Киеве жестоко убили военнослужащего. Тело мужчины нашли в водоеме на окраине столицы. Следователи установили, что убийца ударил мужчину 15 раз ножом.

В конце октября на въезде в столицу мужчина за рулем насмерть сбил военнослужащего. Известно, что злоумышленник был трезв, однако не справился с управлением автомобиля.