Изменения в правила мобилизации: в Минобороны сообщили о специальностях, в которых нуждаются в ВСУ

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, кого в первую очередь набирают через рекрутинговые компании, а также можно ли ознакомиться с общим объемом потребностей ВСУ.

В Украине готовят законопроекты с изменениями в правила мобилизации. До начала нового года должно появиться разъяснение по мобилизации в 2024 году. В то же время в стране уже продолжаются некоторые изменения, к примеру, цифровизация военно-врачебных комиссий (ВВК). Также Фокус сообщал, что к призыву присоединились рекрутинговые компании. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала NV, на какие специальности набирают сейчас людей в ВСУ, и на что влияет рекрутинг.

С начала 2022 года начали действовать первые рекрутинговые компании, которые помогали находить специалистов на нужные должности.

С осени 2023 года Минобороны Украины начало переговоры, и официально подписало контракт сначала с Lobby X, а затем с Work.ua и Robota.ua, которые также стали размещать вакансии из воинских частей.

По словам Калмыковой, мобилизация в Украине урегулирована законодательно. Для призыва необходимо уточнить персональную информацию, проверить наличие права на отсрочку и пригодность к военной службе по приказу Минобороны № 402.

По информации заместителя министра, для проверки персональных данных и наличия отсрочки уполномоченные представители вручают повестки об уточнении данных.

Что происходит после вручения повестки

После получения повестки руководитель ТЦК может направить военнообязанного пройти военно-врачебную комиссию. Если у человека есть хронические заболевания, врачи ВВК направят на дополнительное обследование.

По решению ВВК военнообязанный может быть мобилизован. Поэтому его направят в учебный центр по специальности.

Сколько будет длиться обучение

Для стрелка обучение длится минимум один месяц. Если должность или специальность другая — обучение может длиться до трех месяцев или осуществляться за рубежом. Это также зависит от военного опыта мобилизованных.

Какие специальности востребованы

Заместитель министра обороны объяснила, что сейчас в ряды Сил Обороны нужны все специальности. Через рекрутинговые компании набирают мужчин всех специальностей, от штурмовиков до операторов БПЛА, но весь объем потребностей ВСУ засекречен.

"Я бы не хотела разделять, ведь специалисты нужны разные. Я не смогу сказать, каких больше надо, каких меньше, потому что это информация, которая составляет тайну. Но я бы хотела заметить, что откликаются на вакансии как оператора БПЛА, так и на вакансии штурмовиков. (...) Я скажу так — для того, чтобы делать выводы о том, насколько актуальна та или иная специальность среди соискателей работы и среди тех людей, которые делают выбор вступить в ряды ВСУ, нам необходимо поработать месяц-два, чтобы собрать статистику", — пояснила она.

По ее словам, Минобороны и в дальнейшем будет наращивать сотрудничество с рекрутинговыми компаниями.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. По меньшей мере до 14 февраля 2024 года, согласно законопроекту, проведение мобилизации и военное положение будут продолжаться.

Сейчас основанием для мобилизации все еще является получение повестки. Пока этот процесс не изменится, и военнообязанные так же будут получать три типа повесток.