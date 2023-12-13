"Рекорд по произволу": в РФ массово призывают в армию негодных к службе, — росСМИ

Негодных к службе россиян могут забрать в армию по одному из трех сценариев: человека с заболеванием ловят во время облавы и отправляют в часть, призывники получают пометку "годен", несмотря на предоставленные медицинские документы, или его отправляют на фронт из-за отсутствия подтверждающих документов.

Сотни негодных по здоровью россиян отправили на службу во время осеннего призыва в РФ. Об этом сообщает российское издание "Вот Так".

За ноябрь, по данным источника, силовики совершили не меньше 73 облав на призывников по всей стране. При этом многих оформляют на службу одним днем, не принимая во внимание документы о проблемах со здоровьем.

На то, что нарушения во время осеннего призыва носят массовый характер, указывает также статистика судов. По данным реестра поданных в Москве исков, с 1 октября (когда начался призыв) по 12 декабря зарегистрировано 1037 дел, в которых ответчиком выступает призывная комиссия. Россияне оспаривают отказы в освобождении от службы, в отсрочке или в направлении на необходимые медицинские обследования.

При этом значительная часть нарушений происходит в Москве и Подмосковье.

"Этот осенний призыв ставит рекорд по произволу. И этот произвол происходит именно в Москве", — говорит директор организации "Школа призывника" Алексей Табалов.

По его мнению, это может быть связано "с тем, что Москва регулярно не выполняет план по призыву", но точная причина неизвестна.

По словам Табалова, есть три основных сценария, по которым негодных к службе людей могут забрать в армию. В первом человека с тем или иным заболеванием ловят во время облавы и отправляют в часть или же приглашают в военкомат "на уточнение данных", но вместо этого сразу проводят консультативные мероприятия. В результате человек оказывается на них без документов, подтверждающих болезнь, и его отправляют на службу.

По второму сценарию призывники получают пометку "годен", несмотря на предоставленные медицинские документы. В таких случаях пострадавшие пытаются обжаловать решение комиссии и их отправляют на контрольное медицинское освидетельствование (КМО). Призывники приходят на КМО и получают отказ в удовлетворении жалоб, после чего их не отпускают, а отправляют в войска.

При третьем сценарии у человека есть заболевание, но нет подтверждающих его документов.

"Пустил ситуацию на самотеке и думает, что военкомат его не ищет. А тут раз его хватают на работе, на улице или дома, волокут в военкомат и всегда днем ​​призывают. <…> Если вы хотите защитить свои права, то надо подготовиться заранее, чтобы не оказаться в плену", — поясняет Табалов.

Напомним, президент России Владимир Путин издал указ об увеличении армии на 170 тысяч человек. Теперь штатная численность ВС РФ составит 2,2 миллиона человек.

В СМИ проинформировали, что российская армия несет большие потери в Украине и большинство оккупантов погибает во время штурмов.