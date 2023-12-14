"Хандра у оккупантов сезонная": Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонщины

Силы обороны на левом берегу находятся в более сложной позиции, чем ВС РФ, поскольку оккупанты имеют за плечами сушу, а у украинских защитников за спиной река Днепр — ненадежный тыл, говорят в ОК "Юг".

Оперативная ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной. На ход боевых действий влияют погодные условия, но ВС РФ пытаются давить на Силы обороны и штурмовать их позиции. Об этом в комментарии "24 Каналу" сказала руководительница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны продолжают закрепляться на занятых позициях и не дают врагу выбить их из захваченных участков. Также продолжается контрбатарейная борьба.

"Мы уничтожаем позиции врага, резервы и мощности. Видим, что они разворачивают дополнительные наблюдательные пункты, чтобы тщательно следить за нашим продвижением и за тем, что задумали Силы обороны. Поскольку они не имеют конкретного понимания", — говорит Гуменюк.

Она добавила, что Силы обороны на левом берегу находятся в более сложной позиции, чем ВС РФ, поскольку оккупанты имеют за плечами сушу, а у украинских защитников за спиной река Днепр — ненадежный тыл.

Также Наталья Гуменюк отметила, что настроение у оккупантов серьезно упало.

"Хандра у них сезонная. Многие из них рассчитывали быть уже в каких-то отпусках и поехать домой, а тут приходится грызть мерзлую землю и обустраивать новые рубежи обороны",- сказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

По ее словам, оккупанты пытаются укрыться в многоквартирных домах. Они занимают нижние этажи, а людей переселяют на верхние, чтобы прикрываться ими и не быть пораженными с воздуха.

Напомним, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ формируют на юге Украины "ударные батальоны" из офицеров. Вражеских штурмовиков объединяет отсутствие дисциплины и мотивации.