"Опытный" уклонист заявил, что не может брать оружие в руки из-за веры: как его наказали

Украинец убеждал суд, что он является прихожанином "Свидетелей Иеговы", и ему запрещено воевать. Однако, как оказалось, в религиозной организации о нем не слышали.

В Украине осудили уклониста, который уже второй раз отказался от военной службы якобы из-за своих религиозных взглядов. Детали известны из приговора Иваничевского районного суда Волынской области от 11 декабря.

Уроженец села Древини — женат и содержит троих детей. Двое из них несовершеннолетние — 17 лет и 1,4 года. Имя и возраст осужденного неизвестны.

С 1996 года мужчина состоит на учете как военнообязанный. Он был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) годным к службе и не имеет права на отсрочку от призыва.

1 июня этого года украинец получил "боевую повестку" и подписал ее. Уже 7 июня он должен был явиться в пункт сбора, откуда его планировали доставить в воинскую часть. Однако мужчина в назначенное время в указанное место не прибыл, что квалифицировали как уклонение от мобилизации.

На суде уклонист заявил, что он и его семья — прихожане организации "Свидетели Иеговы".

"Он посещает собрания этой организации. Судя по канонам, которые проповедуют постулаты веры организации "Свидетели Иеговы", он не имеет право брать в руки оружие, а потому он и отказывается от выполнения призыва на военную службу по мобилизации", — передали в приговоре.

Житель Волыни признался, что в 1995 году уже был осужден — за отказ проходить военную службу.

"Ему известно, что организация "Свидетели Иеговы" на территории Украины не зарегистрирована, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины он собрания практически не посещал. Постоянного места собрания организация не имеет", — отметили в суде.

Украинец настаивал, что из-за своих религиозных взглядов не может служить в ВСУ. На альтернативную службу он также не согласен. Вину свою "верующий" не признает.

Однако у суда возникли сомнения, что уклонист действительно является прихожанином "Свидетелей Иеговы". По данным сельского совета, он не является верующим ни одной из 30 религиозных организаций общины. Более того, в центре "Свидетелей Иеговы" заявили, что мужчина к их объединению не принадлежит.

Уклониста признали виновным, назначив ему заключение на три года.

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