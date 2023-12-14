"Доставили" в ТЦК на бусе: в Украине осудили мужчину, который "не умеет воевать"

Украинец в один день попал на проверку данных в военкомат, прошел медосмотр и получил "боевую повестку". Уже на следующий день его должны были отправить в часть, но у мужчины были другие планы.

В Украине осудили уклониста, который проигнорировал "боевую повестку", потому что "не военный". Детали известны из приговора Стрыйского горрайонного суда Львовской области от 8 декабря.

Возраст и имя осужденного неизвестны, однако указано, что он — уроженец города Стрый. 5 июня его "доставили" в ТЦК, где украинец прошел медицинский осмотр военно-врачебной комиссией. В тот же день он получил справку, что признан годным к службе, и подписал "боевую повестку".

Уже на следующий день, 6 июня, мужчина должен был явиться в пункт сбора, откуда его доставили бы в воинскую часть. Однако работники военкомата так его и не дождались, что квалифицировали как уклонение от призыва.

Позже в суде украинец рассказал, что в день вручения повестки вблизи него "остановился бус". Мужчину забрали и машиной отвезли в ТЦК "для уточнения данных".

По словам осужденного, он не явился в пункт сбора, потому что хотел обжаловать выводы медкомиссии. Однако, вероятно, руки до этого так и не дошли. Кроме того, он заявил, что "не военный, не умеет и не желает воевать".

Эти аргументы не помогли ему избежать наказания. Уклониста признали виновным и приговорили к заключению на три года.

Напомним, в Украине осудили резервиста, который проигнорировал "боевую повестку". На суде он заявил, что донатит на ВСУ.

Фокус опубликовал полный список категорий военнообязанных, которым грозит мобилизация в 2024 году.