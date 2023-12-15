Для чего так много? Правительство не согласно с планами ССО США купить 75 самолетов Sky Warden

Офис правительственной подотчетности провел собственный анализ в потребности самолетов и пришел к выводу, что командование ССО провело недостаточно тщательную работу.

Силы специальных операций США хотят приобрести 75 самолетов Sky Warden. Однако Офис правительственной отчетности рекомендует пересмотреть планы в сторону уменьшения. Об этом сообщает Defense News.

Офис правительственной подотчетности рекомендует Командованию Сил спецопераций пересмотреть планы на приобретение легких штурмовиков Armed Overwatch. По плану, их должны начать покупать с 2025 финансового года, но надо провести более тщательный анализ целесообразности приобретения.

AT-802U Sky Warden планируют приобрести в рамках программы Armed Overwatch. Она нацелена на приобретение в ССО самолетов с неподвижным крылом. Самолеты должны быть относительно неприхотливыми к логистике, а также смогут действовать против экстремистских группировок, в частности в Африке. Там воздушное пространство почти не имеет препятствий. Sky Warden предназначены для непосредственной поддержки с воздуха для точных ударов, ведения разведки или наблюдения.

Силы спецопераций выбрали самолеты AT-802U в 2022 году и планирует приобрести все 75 машин до 2029 финансового года. Военные хотят, чтобы Sky Warden пришел на замену более старым U-28 Draco, которые постепенно выводят из эксплуатации.

Однако Офис правительственной подотчетности провел анализ, по которому они пришли к выводу, что ССО полагались на неоправданные предположения в своем анализе. Поэтому флот в 75 самолетов является неоправданным.

"Министерство обороны должно замедлить приобретение самолетов Armed Overwatch" — называется документ Офиса правительственной подотчетности.

Командование Сил спецопераций должно провести более детальный анализ. Сам правительственный отчет привел следующие аргументы против 75 самолетов:

ССО не рассмотрели, нужно ли будет столько же самолетов в случае сокращения сил;

смогут ли самолеты Sky Warden удовлетворить все потребности ССО;

Sky Warden является более мощным самолетом, чем тот, который хотели приобрести изначально;

не сделаны выводы из вывода войск из Афганистана.

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