Bradley ВСУ против БМП РФ: бойцы 47-й бригады показали дуэль бронемашин под Авдеевкой (видео)

Бой продолжался на открытой местности. ВСУ сначала поразили вражескую БМП, а затем добили ее кассетными боеприпасами.

На одном из участков фронта в районе Авдеевки произошла дуэль между БМП ВСУ и ВС РФ. Украинцы выиграли бой, превратив российскую бронетехнику в металлолом. О дуэли двух бронемашин сообщил украинский журналист Юрий Бутусов и выложил соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно, что бой продолжается на открытой местности. Вражеская БМП спряталась в лесопосадке, а украинская бронетехника заехала фактически на вражескую позицию и начала ее обстреливать.

"БМП М2 "Bradley" 47-й бригады на Авдеевском направлении из 25-мм пушки M242 Bushmaster изрешетил вражескую БМП. Шансов у последней не было совсем — после попытки отступить, машину еще и добивает кассетный боеприпас. БМП по инерции продолжает двигаться, но это только до первого препятствия", — написал журналист.

В кадре видно, как подбитая вражеская БМП неуправляемо проехала еще какое-то расстояние и просто остановилась.

Напомним, что на Авдеевском направлении российские военные все чаще применяют против бойцов ВСУ БПЛА. Атаки FPV настолько беспощадны, что 53-я бригада может узнать российского FPV-оператора по траектории полета, по которой следует их дрон, приближаясь к украинским позициям.

9 декабря стало известно, что ВС РФ вошли в Авдеевку и захватили часть дачного сектора. Там же расположены и очистные сооружения.