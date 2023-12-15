В школе Киева объяснили, почему не пустили в укрытие детей с собакой (видео)

В школе говорят, что не хотели подвергать присутствующих в бомбоубежище опасности, потому что у кого-то из детей могла быть аллергия на собак.

14 декабря во время воздушной тревоги в одно из образовательных учреждений в Святошинском районе не пустили в укрытие детей с собакой. В учебном заведении объяснили, что брата с сестрой не пустили в укрытие, потому что не захотели подвергать учеников опасности. Об этом в комментарии "Новости live" сказал директор специализированной школы № 40, где произошел инцидент, Александр Полторацкий.

"Вне образовательного процесса в укрытие с собакой пропускали без лишних вопросов. В укрытии находилось около сотни детей, у кого-то могла возникнуть аллергия, а медицинского работника в вечернее время на рабочем месте уже не было", — рассказал директор школы

Он добавил, что охранник не хотел подвергать опасности здоровье учеников:

Происшествие произошло 14 декабря во время воздушной тревоги, примерно в 15:30. Тогда брат с сестрой, 2011 и 2012 года рождения, направлялись в укрытие в школе, в которой они учатся. Однако, охранник не пустил их в бомбоубежище из-за того, что дети были с домашним любимцем — собакой породы "мальтипу".

Как сообщила журналистка Татьяна Даниленко в своем Facebook, отец детей Юрий Овчинников в прошлом году погиб в Запорожской области, где воевал в составе ССО "Азов".

"А сегодня под обломками российской ракеты прямо в Киеве чуть не погибли его дети. Охранник прогнал школьников, когда те отказались оставлять собачку на улице. Пока Саша и Богдан бежали искать другое убежище, у них над головами сбили ракету", — пишет Даниленко.

Журналистка рассказала, что мама детей была уверена, что они в безопасности, а когда они позвонили и сказали, что их не впустили в укрытие, очень разволновалась.

"Страшный символизм для вдовы погибшего героя — сегодняшняя ситуация с детьми случилась ровно в том месте, куда ее любимый Юра 24-го февраля 2022-го пришел, чтобы стать добровольцем и уже никогда не вернулся домой", — написала Даниленко.

Министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на ситуацию с укрытием и назвал недопуск детей в школьное укрытие из-за собаки недопустимым.

Такая ситуация недопустима. И прокуратура уже начала досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению. Пожалуйста, если вы не знаете, как действовать в какой-то ситуации, у вас нет четкой инструкции и вы размышляете над тем, пускать или не пускать человека в хранилище, — руководствуйтесь человечностью и общечеловеческими ценностями", — написал министр.

Напомним, что на Тернопольщине судили мужчину, который во время воздушной тревоги бегал в укрытие с ружьем.