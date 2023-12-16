14 часов в открытом море: боец ГУР "Конан" рассказал об атаке на "вышки Бойко" и чудесном спасении

Атаки на вышки были летом этого года, а сейчас украинский спецназовец с позывным "Конан" снова выполняет боевые задания.

Уникальную операцию по установлению контроля над так называемыми "вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины в середине августа 2023 года. Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. История одного из украинских спецназовцев с позывным "Конан", который оказался за бортом и 14 часов провел в открытом море, стала известна намного позже. Сейчас "Конан" дал откровенное интервью "Радио Свобода", рассказав, как ему удалось выжить. К слову, сейчас боец снова выполняет боевые операции.

Атака ГУР МОУ "Артан" на "вышки Бойко"

Тогда "гуровцы" прошли на лодках не менее 130 километров, успешно высадились на "вышках Бойко" и вернули эти важные инфраструктурные и военные объекты под контроль Украины.

Во время операции их атаковали российские истребители, причем один из них украинские бойцы подбили. А командир спецподразделения отмечает, что военные НАТО, если проводят подобные операции, то совершают их с поддержкой крейсера и авиации.

Интервью "Конана"

"У нас этого всего нет вообще. Делаем все тихо", — говорил об операции украинской военной разведки в Черном море командир спецподразделения "Артан" ГУР МОУ.

Однако во время боя один из украинских спецназовцев с позывным "Конан" выпал за борт, а своим коллегам приказал отходить, так как они могли попасть под огонь российского истребителя. В итоге он 14 часов провел в открытом море. Но верил, что побратимы за ним вернуться, что и произошло.

"Конан" про задачи ГУР МОУ "Артан"

По словам спецназовца, это и штурмовая работа и разведка. Сам он успел повоевать и в Донецкой и Харьковской областях, был в тылу противника.

В "Артан" он пришел вместе с побратимами. По его словам, если работа выполнена без единого выстрела, то это хорошо выполненная работа. Среди операций, которые ему запомнились, "Конан" отмечает остров Змеиный и, конечно "вышки Бойко". Также он рассказал про операцию в неназванном населенном пункте, которую бойцы заняли, пройдя через минное поле. Российские военные не знали про то, что спецназовцы заняли позиции и по словам "Конана" "были покараны".

"Конан" про атаку на "вышки Бойко"

По его словам, подготовка к операции заняла месяц. Противник их заметил, когда они уже заплыли за вышки.

Начало операции у "вышек Бойко" Фото: Скриншот відео ГУР

Тогда по ним выстрелили ракетой, а потом в воздух поднялись истребители. Один из них украинским спецназовцам удалось подбить из "Стингера". В прямой контакт с противником они не входили. По словам "Конана", они, видимо, "испугались".

Как "Конан" оказался за бортом и как был спасен

Они уже отходили назад, выполнив работу, российский самолет их догнал и начал обстреливать. Украинские бойцы отстреливались из пулемета "Браунинг".

"Конан" был без спасательного жилета, потому что он мешал перезаряжаться, но надел его после команды "Воздух!". По его словам, жизнь им спас их шкипер, который успешно маневрировал. Но при одном маневре "Конан" выпал за борт. Его хотели подобрать.

"Пули от самолета были очень близко от меня. Когда я увидел, что это будет угрожать жизни моих побратимов, я начал кричать и махать, чтоб они уходили. Эта жертва была бы неоправданна", — "Конан" отметил, что побратимы отметили на карте, где он остался и начали отходить. А сам он пережил пару минут паники. Но знал, что за ним вернуться.

"Конан" ориентировался на горящую "вышку Бойко". "Я начал двигаться и плыть к вышке. И тут через час приплыл катер, но они меня не заметили", — сильное течение носило бойца, пока побратимы пытались его найти и снова ввязались в перестрелку. Он в итоге доплыл до вышки, а это 20 км против течения. Но больше всего он страдал от обезвоживания, потому что наглотался соленой воды. Все 14 часов он двигался, чтобы его не унесло в открытое море.

"Я доплыл до горящей вышки, и тут начинается течение и меня отнесло метров на 400. Я снова доплыл, меня опять отбросило. И так раза три-четыре. И это очень сильно меня вымотало", — признался боец, у которого уже начались галлюцинации. В итоге устав, он перевернулся на спину и заснул минут на десять. А когда уже начало садиться солнце, "Конан" увидел катер.

"Я не понял, кто это. Я подумал, что это враг. Я стал подниматься и махать руками. Думаю, ну уже будем как-то с вами разговаривать. И тут вижу флаг Украины нарисован краской. И понял, что это мои", — вспоминает боец.

На борту были побратимы "Конана", но поблагодарить за спасение ему сразу их не дали. Сначала его осмотрел врач. Температура тела за 14 часов в Черном море упала до 35,5 градусов, по словам "Конана" – "не сильно". Ему поставили капельницы, сняли мокрую одежду и завернули в термоодеяло. У него было обезвоживание. Нашли его с помощью "Байрактара" по тепловизору.

"Конан" после спасения Фото: Скриншот відео ГУР

После пережитого "Конан" может посоветовать "не сдаваться", так как "после дождя всегда встает солнце".

Напомним, ранее бойцы ГУР рассказывали о проведенных операциях на "Вышках Бойко" и на мысе Тарханкут.