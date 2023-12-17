Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья, — Минобороны (фото)

В Министерстве обороны отмечается, что соответствующие действия будут проводиться согласно плану подготовки национальной армии Молдовы на 2023 год. Полигон, в свою очередь, находится в 20-30 километрах от зоны безопасности, которая расположена вдоль реки Днестр.

В Молдове стартовали военные учения в Учебном центре Бульбоака, который расположен неподалеку от Приднестровья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

По информации Минобороны, учения продлятся с 17 по 22 декабря.

"С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подготовка проводится в соответствии с планом подготовки национальной армии Молдовы на 2023 год.

Полигон, в свою очередь, находится в 20-30 километрах от зоны безопасности, которая расположена вдоль реки Днестр.

В Молдове стартовали военные учения вблизи Приднестровья

Как информирует местное издание News Maker, 22-й миротворческий батальон является частью Вооруженных сил Молдовы, который участвует в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях за пределами страны. Военные принимали участие в миссиях ООН в:

Либерии;

Кот-д'Ивуаре;

Судане;

Южном Судане.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 октября принял в штаб-квартире Альянса главу молдавского правительства Дорина Речана. После встречи генсек НАТО заявил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, и призвал Российскую Федерацию вывести все свои войска с территории непризнанного Приднестровья.