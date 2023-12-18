Заявления Путина о нежелании воевать с НАТО похожи на слова накануне нападения на Украину, — ISW

Глава Кремля, как считают американские аналитики, намерен заставить Североатлантический Альянс признать претензии, требования и сферу влияния РФ, поскольку неоднократно указывал на намерения положить конец "гегемонии США".

Высказывания главы Кремля Владимира Путина о том, что Россия не стремится к вторжению на территорию стран НАТО, очень похожи на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и в начале 2022 года, а также на те, что звучали накануне 24 февраля — о том, что Россия не планирует атаковать Украину. Институт изучения войны (ISW) сообщил подробности в отчете за 17 декабря.

Он дал интервью российскому государственному каналу "Россия 1" 17 декабря, где пригрозил Финляндии. Политик уверял, что РФ не намерена воевать с Альянсом. Путин выразил отрицание предупреждению президента США Джо Байдена, который спрогнозировал нападение России на страну НАТО в будущем в случае победы над Украиной. Глава Кремля утверждал, что Россия не имеет никаких геополитических, военных и экономических или территориальных причин воевать с Альянсом, и что Россия заинтересована в развитии отношений со странами-членами НАТО.

Путин, как напомнили аналитики, 21 июля угрожал Польше, после того, как Варшава отправила войска к границе с Беларусью, поскольку реагировала на передислокацию "вагнеровцев". Тогда российский диктатор заявил, что РФ ответит "всеми средствами", которые есть в ее распоряжении.

На гостелевидении России один из российских пропагандистов 2 декабря заявил, что страны Балтии станут следующей военной целью России. Он пригрозил, что они падут вскоре после Украины. ISW напомнили, что эти угрозы являются фактически частью давних российских нарративов относительно возможного нападения российских войск на военный блок. Такие заявления появились еще до того, как Финляндия подала соответствующую заявку на вступление в Альянс и была принята в него 4 апреля.

Глава Кремля регулярно повторяет свою неприязнь к западным блокам, призывая к формированию многополярного порядка в мире. Россия стремится иметь право вето на ключевые мировые события.

Аналитики убеждены, что Путин намерен заставить НАТО признать претензии, требования и сферу влияния России. Он неоднократно указывал на намерения РФ положить конец "гегемонии США".

Напомним, 12 декабря в Минобороны Латвии заявили, что Россия ведет против страны гибридную войну. Чиновники заявили об определенных манипуляциях на латвийской границе с Беларусью и на латвийско-российской границе, а также на границе Финляндии и России.