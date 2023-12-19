Одна из новых разработок Украины: ВСУ уничтожают ВС РФ на Бахмутском направлении из огнеметов (фото)

Выстрел из РПВ-16 по своей мощности эквивалентен артиллерийскому снаряду калибром 122-мм.

На Бахмутском направлении украинские защитники уничтожают россиян, применяя против них реактивные пехотные огнеметы РПВ-16. Об этом пишет "Военный курьер".

Отмечается, что гранатомет — одна из новых разработок Украины.

Реактивный пехотный огнемет РПВ-16

Впервые его публично продемонстрировали в 2017 году. Он был разработан одним из научно-исследовательских институтов в Украине.

"Огнемет имеет высокую эффективность благодаря специальной термобарической боевой части, также известной, как боеприпас объемного взрыва. Боевая часть дополнительно имеет осколочный эффект. Во время детонации боевой части РПВ-16, она распыляет аэрозольное облако с диаметром 7-8 метров, которое через 0,2 секунды детонирует и образует огненную зону поражения объемом 120 кв. м., с температурой 2500°C и избыточным давлением", — пишет "Военный курьер".

Выстрел из РПВ-16 по своей мощности эквивалентен артиллерийскому снаряду калибром 122-мм. Гранатомет эффективен против легкобронированной техники и живой силы противника, укрытий, огневых точек.

Дальность прицельного огня при использовании штатного диоптрического прицела составляет до 600 м. Вес РПО, вместе с боевой частью, составляет 11 кг.

Напомним, что в украинских телеграмм-каналах распространили фото уникальной разработки — танка "Объект 14". Заявляется, что его восстановили и он находится на вооружении ВСУ.