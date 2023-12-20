"Бен Ладен Газы" дважды избежал плена: скрылся в подземных туннелях, — СМИ (фото, видео)

По данным журналистов, лидер ХАМАС Яхья Синвар вынужден постоянно передвигаться, пытаясь избежать поимки и ликвидации в районе города Хан-Юнис, который называют "новой столицей террора".

Лидер ХАМАС Яхья Синвар дважды в течение нескольких дней избегал поимки военнослужащими Армии обороны Израиля благодаря разветвленной сети туннелей в Секторе Газа. Об этом сообщает The Sun.

Синвара, которого называют "бен Ладеном Газы", преследуют на юге Сектора, в городе Хан-Юнис, где проходила большая часть недавних боевых действий.

В Минобороны Израиля говорят, что город "стал новой столицей террора", а боевые действия не прекратятся до тех пор, пока не доберутся до высокопоставленных чиновников ХАМАС", пишет The Times of Israel.

Эти сообщения могут свидетельствовать о том, что Армия обороны Израиля близка к поимке Яхьи Синвара, который, предположительно, в последние недели скрывался в городе.

Пресс-служба израильской армии сообщает, что войскам удалось добраться до туннелей в подземной сети ХАМАС, где Синвар мог прятаться незадолго до прихода войск Израиля.

Лидер ХАМАС, по данным израильского Channel 13, который ссылается на источники в разведслужбах, постоянно передвигается, пытаясь избежать поимки и ликвидации.

"Крупнейший туннель ХАМАС"

Накануне, 17 декабря пресс-служба израильской армии сообщила, что нашла крупнейший туннель ХАМАС. Разветвленная сеть тянется примерно на 4 км, вход расположен в 400 метрах от пограничного перехода Эрез, "через который жители Газы ежедневно попадают на территорию Израиля для работы и за медицинской помощью в израильские больницы".

В Секторе Газа нашли 1500 подземных шахт и переходов

Сообщается, что за строительство подземных туннелей отвечал брат Синвара — Мохаммед, командующий батальоном в Хан-Юнисе.

Туннели в Секторе Газа

С начала войны Израиля и ХАМАС в общей сложности обнаружили 1500 шахт и подземных переходов.

"Большинство из них расположены под школами, больницами и мечетями, учреждениями ООН и зданиями гражданских организаций. Наши войска разрушили сотни туннелей ХАМАС и продолжают демонтировать их подземную террористическую сеть", — говорится в публикации.

Напомним, что, по сообщениям израильской армии, ХАМАС использует плачущих кукол и взрывчатку в ловушках для военных Израиля.

Также сообщалось, что 15 декабря стало известно, что боевики ХАМАС освободили еще одну израильтянку, но убили ее товарища.