В Одессе женщина устроила "лежачий" протест под ТЦК: что произошло (видео)

Протест состоялся возле здания на улице Пироговской, сообщают в соцсетях. По словам женщины, ее брата "похитили" работники ТЦК.

В Одессе женщина устроила протест под областным Территориальным центром комплектации и соцподдержки. Она требовала свидания с братом. Об этом сообщает телеграм-канал "Х* Одесса".

Отмечается, что инцидент произошел возле здания ОТЦК и СП на улице Пироговской. По словам женщины, ее брата "похитили" работники ТЦК и забрали в неизвестном направлении.

Она пришла в областной ТЦК разобраться и требовала свидания с братом. После того, как на ее просьбу военкомы не отреагировали, она вышла на улицу и легла на асфальт, перекрыв выезд из здания.

"Покажите мне брата", — требовала женщина.

Чем закончилась ситуация с протестующей, неизвестно.

Напомним, что вблизи Бахмута ВС РФ сосредоточили 80 тысяч солдат. Они намерены до Нового года решить вопрос с несколькими секторами вокруг города, чтобы создать плацдарм для наступления на Часов Яр и выхода на левую сторону от "железной дороги".

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать закон об изменениях в процессе мобилизации, если в документе будет пункт о призыве женщин и отметил, что готов поддержать снижение призывного возраста по мобилизации для мужчин — с 27 до 25 лет.