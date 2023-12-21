Будут воевать против поляков: доброволец из РФ о том, что ожидает украинцев в случае проигрыша РФ

Если Украина проиграет, война для нее все равно не прекратится, потому что Россия будет использовать украинских граждан как "пушечное мясо" вместо зеков для своих новых целей, считает доброволец из РФ.

В случае проигрыша Россия будет мобилизовать украинцев для ведения войны против других государств. Об этом в комментарии ТСН сказал доброволец из России, который воюет на стороне Украины с 2014 года, Илья Богданов.

По его мнению, если Украина проиграет, война для нее все равно не прекратится, Россия будет использовать украинских граждан как "пушечное мясо" вместо зеков для своих новых целей. Не исключено, что украинцев заставят воевать против других соседей.

"Самое страшное, что они погонят украинцев дальше — на Польшу. Мы же видим, как они даже тот же Мелитополь, где никто не ждал Россию и люди, которые там остались, они все равно сохраняли протестный потенциал. Все равно их всех мобилизовали, мужиков сейчас отправили на фронт. Так же будет со всей Украиной, если мы проиграем", — считает Богданов.

Илья Богданов: что известно

Илья Богданов — россиянин, экс-офицер ФПС ФСБ России, доброволец батальона "Донбасс" и "Правого сектора". В течение последнего года он является бойцом "Российского добровольческого корпуса". Воюет на востоке Украины с 2014 года.

Илья Богданов

Был командиром 7-го взвода отдельного батальона ДУК "Правый сектор". Участвовал в боях за Иловайск и оборонял Донецкий аэропорт. Отдельным указом президента Украины в связи с личным государственным интересом получил гражданство Украины лично от руки президента Петра Порошенко в феврале 2015 года.

В январе 2015 года сотрудники СБУ задержали наемного убийцу, который был завербован экс-лидером "Оплота" Евгением Жилиным и сотрудниками ФСБ России. Он получил приказ убить Илью Богданова.

После демобилизации в мае 2015 года вел блог по антипутинской пропаганде. После завершения активных боевых действий на Донбассе работал охранником. прорабом на стройке, на автомойке, был курьером. 6 июля 2017 года Богданов открыл в Киеве собственное кафе корейской кухни.

В 2022 году участвовал в боях под Гостомелем и Ирпенем в Киевской области. В январе 2023 года стал бойцом "Русского добровольческого корпуса".

Напомним, что западные эксперты считают, что Россия настроена на долговременную войну, и она может угрожать странам-членам НАТО.