Убьет водителя, а пассажир выживет: Израиль разработал сверхточный дрон Hermes 900 (фото, видео)

Новая версия дрона оснащена засекреченным оружием, высокоточной оптикой, камерами наблюдения и лазерами для точечного целенаведения. Есть ряд высокоточных бомб для ударов с высоты 10 км.

Израиль разработал новую ударную версию беспилотника Hermes 900 (известного также как "Кохав" — ивр. звезда), который, по словам его пилотов, настолько точен, что может ликвидировать водителя в автомобиле и при этом пассажир на заднем сиденье не пострадает. Об этом пишет The Sun.

Система оснащена рядом высокоточных бомб и может носить точные удары с высоты 10 км.

"Мы используем небольшие бомбы с лазерным наведением, полезная нагрузка составляет около сотой части бомб истребителей", — сообщил один из операторов.

Hermes 900 в ангаре на базе База ВВС Израиля "Пальмахим"

По его словам, система оснащена двумя видами боеприпасов. Точность первого — до метра.

"Теоретически можно ликвидировать водителя транспортного средства, но при этом пассажир на заднем сиденье выживет; он будет потрясен, но живой", — объяснил оператор.

База ВВС Израиля "Пальмахим"

У другого боеприпаса радиус зоны поражения — 5-10 метров.

"Наш профессионализм предполагает, что мы должны знать, какая бомба подходит для конкретной миссии, — объяснил 20-летний оператор. — Мы можем вести ее до финальных секунд, а затем направить в песок, если нужно. Для каждого удара должна быть еще и безопасная зона [куда в случае чего можно было бы направить бомбу]".

Пресс-служба IDF могла показать высокоточную разработку в действии. 20 декабря было опубликовано видео удара по боевику ХАМАС, вооруженного РПГ

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Hermes 900 и Reaper

В отличие от а американских Reaper и других военных дронов, Hermes 900 летает самостоятельно.

"В полете они полностью автономны, — рассказал израильский пилот. — Вы буквально кликаете по карте и он там появляется. Поэтому вся наша подготовка, все внимание к проведению операций, все дело в принятии решений".

Израильские пилоты используют аббревиатуру RPA (удаленно пилотируемый аппарат" вместо БПЛА (UAV), как в США или Европе.

"Почему? Потому что он не беспилотный. Им управляют на расстоянии. Мы несем ответственность, хотя и на расстоянии. В практическом отношении, мы никогда не отключаем камеру во время миссии. Никуда не уходим, мы всегда там", — пояснил удаленный пилот.

Характеристики израильского дрона Hermes-900

Первые версии Hermes-900 появились на вооружении Армии обороны Израиля в 2012 году, два года спустя их использовали в операции Protective Edge против ХАМАС в Газе.

Напомним, что руководителю ХАМАС дважды за последние дни удавалось уйти от преследования благодаря подземным туннелям.

Также сообщалось, что украинский дрон Postman готовится к боевым вылетам.