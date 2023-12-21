"Наших граждан не убивают": президент Чехии раскритиковал усталость от войны в Европе

Чешский лидер считает, что помощь Украине является общим интересом для всех европейских стран.

Президент Чехии Петр Павел считает, что в Европе политикам не стоит говорить об усталости от войны в Украине, потому что у них нет для этого оснований, поскольку война не ведется на территории их стран. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

"Об усталости могут говорить только Украина и Россия. В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают. Единственное наше бремя по помощи Украине — это прием беженцев и определенное снижение комфорта. Мы не чувствуем страданий", — сказал лидер Чехии.

Он также предостерег некоторых европейских политиков от безответственного использования нарративов об "инфляции или росте цен на энергоносители, чтобы настроить избирателей против помощи Украине". По его мнению, такие высказывания могут вызвать проблемы в Европе.

"Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом", — сказал Петр Павел.

Он выразил свое разочарование позицией Венгрии из-за которой была заблокирована помощь Украине от ЕС в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет.

"Если мы считаем, что война в Украине — это зло против правового порядка, что она затрагивает основы наших обществ, мы должны поддерживать страну, хотим мы этого или нет. Не из любви к украинцам, а чтобы отстоять наш образ жизни. Если позволить России победить, это создаст угрозу нашей собственной безопасности, нашему будущему", — заявил Павел.

Напомним, что чешский лидер Петр Павел сказал, чтоимперские амбиции России не будут иметь границ, если их не установить. Запад должен продолжать поддерживать Украину в политическом, экономическом, гуманитарном и военном аспектах.